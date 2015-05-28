Внучка королевы Елизаветы II потеряла ребенка

Второй ребенок супружеской пары стал бы шестым правнуком королевы и герцога Эдинбургского Филиппа.

Майк и Зара Тиндэлл. Фото: Scanpix

"К большому сожалению Зара и Майк Тиндэлл потеряли своего ребенка. В это трудное время мы просим всех уважать их частную жизнь", - сказала представительница пары.

Зара и Майк Тиндэлл ожидали появления второго ребенка весной и говорили прессе, что очень счастливы по этому поводу.

Букингемский дворец не стал давать комментариев в связи с потерей ребенка.

Дочь принцессы Анны Зара и профессиональный регбист Майк Тиндэлл поженились в 2011 году.