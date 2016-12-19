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Не забудьте! 17 февраля в Таллинне состоится грандиозное «Супер Ретро Шоу»

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На следующей неделе в пятницу, 17 февраля, в Ледовом холле Tondiraba состоится грандиозное «Супер Ретро Шоу»! На одной сцене выступят три ретро легенды дискотек 80-х! В концерте примут участие культовые группы: C.C Catch, Bad Boys Blue и Boney M!

Организаторы обращают ваше внимание, что двери в ледовый холл откроются за полтора часа до концерта, в 17:30. Начало концерта – в 19:00. Общая продолжительность мероприятия около 3 часов.

На «Супер Ретро Шоу» будут три основные зоны:

- сидячий партер непосредственно перед сценой;

- танцевальная зона сразу за этим партером;

- сидячие места на трибунах.

Обращаем ваше внимание, что обладатели билетов на сидячие места в партер и на трибуны, могут беспрепятственно проходить и в танцевальную зону. Обладатели билетов в танцевальную зону могут также свободно передвигаться не только в границах танцпола, но и по всей арене.

NB! Мы напоминаем, что в сентябре 2016 года по просьбе одного из участников мероприятия, фестиваль Super Retro Show был перенесён с 11 на 17 февраля 2017 года.

Все билеты, купленные на 11.02, действительны на 17.02 и их не нужно обменивать!

До встречи 17 февраля в Ледовом холле Tondiraba на «Супер Ретро Шоу»!

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