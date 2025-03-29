На этой неделе произошло много важных событий, например, Рийгикогу принял законопроект, который вносит изменения в Конституцию Эстонии, отменяя право голоса на местных выборах для граждан третьих стран, а с последующих выборов в 2029 году - и для лиц без гражданства. Но эта неделя была полна и позитивными новостями.
ПОЗИТИВ НЕДЕЛИ ⟩ Леди Гага прислала жаркий привет в Эстонию, а около Горхолла заметили тюленя
В рубрике «Позитив недели» мы собираем самые яркие новости недели порталов Rus.Postimees и Limon.ee.
Прекрасные новости появились уже в понедельник, когда стало известно, что детская книга писательницы Пирет Яакс и иллюстратора Марью Таммик Suur saladus (Большой секрет) вошла в число ста самых выдающихся детских иллюстрированных книг мира.
Ранее эта детская книга уже получила национальные награды: первое место на конкурсе Põlvepikuraamat, а также вошла в список самых красивых книг и лучших детских книг Эстонии. В 2025 году книге был присвоен знак качества.
Список ста лучших книг 2025 года был составлен международными экспертами в области иллюстрированных книг из представленных на платформе dPictus изданий. Отобранные книги будут представлены на Болонской книжной ярмарке для детей и Международной ярмарке иллюстрированных книг в Чонджу, Южная Корея.
У Горхолла в Таллинне заметили тюленя. В нескольких группах в Facebook были опубликованы фото и видео с тюленем, который исследовал окрестности у Горхолла.
«Любопытный друг прибыл», – написал автор видео в посте в группе Kalaranna Talisuplejad.
В комментариях удивляются: «Невероятно!», «Такой милый!». Кто-то шутит: «Ждет, пока кто-нибудь пойдет купаться!» или «Вау, весенний купальщик?»
Говорят, что тюлень плавал вместе с любителями зимнего купания почти пять минут.
Во вторник, 25 марта, в столичном клубе MJCLUB выступил Борис Гребенщиков со своей группой «БГ+». На этот раз Борис Гребенщиков приехал в Таллинн с новой программой «Квадратный корень из солнца». Концерт анонсировался как единственный в странах Балтии и Восточной Европе, поэтому в зале можно было услышать латышскую, литовскую и английскую речь - зрители приехали из разных стран.
Часть песен музыкант исполнял сидя, но перед некоторыми вставал. Объяснил это просто: «Есть песни, которые нельзя петь сидя - они слишком высокодуховные».
Концерт получился добрым и зрелищным. Во время одной из лирических композиций в центре зала танцевали ангелы со светящимися крыльями. А во время исполнения «Мама-анархия» разгоряченный зритель в первом ряду так вошел в раж, что сорвал с себя футболку и начал крутить ею над головой. В итоге охранникам пришлось вмешаться и увести его на профилактическую беседу.
Поклонники не только дарили артисту цветы, но и преподносили неожиданные подарки. Так, перед антрактом одна из зрительниц вручила Гребенщикову банный веник. Музыкант рассмеялся и поблагодарил ее от души.
Репортер Limon.ee прокатился на новом мини-мопеде и рассказал, так ли они нужны жителям Таллинна.
В Эстонии, в отличие от других стран Европы, ездить на мини-мопеде можно лишь по проезжей части, велосипедной дорожке или велополосе. По тротуарам же - запрещено. В нашем случае электросамокаты кажутся более выигрышным и предпочтительным вариантом.
Отсюда также вытекают возможные в ближайшем будущем проблемы и риски на дорогах. Знать правила дорожного движения для управления таким мопедом ведь не нужно.
Испанская преподавательница призналась, что без э-резидентства Эстонии она, вероятно, сдалась бы и не продолжила свою деятельность. Генеральный директор Bamboleo Talk Анхела Аграс - лингвист по призванию. Она живет в Испании, путешествует по всему миру, а свой бизнес - цифровое обучение языкам - создала в Эстонии.
В 2018 году Анхела отправилась в кругосветное путешествие длиной в 365 дней. Это было приключение, в котором она совмещала туризм с кратковременной работой в разных странах. Именно тогда она стала преподавать языки, чтобы оплатить следующий этап путешествия.
Вернувшись в Испанию, Анхела поселилась в Барселоне и начала воплощать свой проект в жизнь. Однако бюрократия и связанные с ней затраты - как финансовые, так и временные - усложняли официальное оформление бизнеса. Целью Анхелы было создание устойчивой онлайн-системы с участием профессионалов, работающих со студентами из разных стран и на разных уровнях.
Именно тогда э-резидентство Эстонии появилось на ее горизонте, позволив зарегистрировать компанию без бумажной волокиты.
Для того, чтобы решиться на этот шаг, потребовалось время. Анхела подала заявку на э-резидентство в декабре 2021 года. «Когда пришла карта, я поехала в Мадрид, чтобы забрать ее. Всё прошло быстро: я приехала вечером, переночевала у подруги, а утром отправилась в пункт выдачи. Это было потрясающе. Затем я вернулась в Барселону, и через несколько дней зарегистрировала OÜ, - вспоминает она. - Я, наконец, почувствовала, что у меня есть реальная поддержка для управления счетами, контрактами и всеми другими деталями ведения бизнеса».
Американская певица Леди Гага обратила внимание на таллиннского визажиста. Анна Изотова-Вяли - одна из основателей школы-студии макияжа GlamEst - не первый год снимает для социальных сетей красочные видеоролики, удивляя подписчиков нестандартными мейкапами. На этот раз мастер перевоплотилась в певицу Леди Гагу - и настолько удачно, что получила одобрение самой звезды.
Одним из мартовских вечеров Анна опубликовала в TikTok трендовое видео на песню Леди Гаги Abracadabra. И вот, ранним утром, еще не до конца проснувшись, Анна по привычке открыла TikTok, чтобы проверить уведомления. Она вспоминает, что среди множества «сердечек» промелькнул комментарий от аккаунта Lady Gaga - он-то и взбодрил утром лучше холодного душа.
«Мгновенно сон испарился, меня переполнила невероятная радость. Сердце забилось быстрее, я снова открыла TikTok, перечитала комментарий и поняла - это реальность, это правда она! Ощущение было словно электрический разряд по всему телу прошел», - вспоминает визажист.
Историк моды Александр Васильев снова побывал в столице Эстонии и рассказал о сотрудничестве с замком Фалль, своих любимых местах в Таллинне, а также что стоит носить женщинам, чтобы быть самыми стильными и красивыми этой весной.
Историк моды Александр Васильев обнаружил в Таллинне магазин антикварной мебели, где, по его словам, можно выгодно приобрести совершенно невероятные вещи.
Историк моды часто приезжает в Эстонию, так как сотрудничает с замком Фалль, где проходят его выставки исторической моды. Накануне он снова побывал там, чтобы прочитать лекцию.
Уже завтра Александр Васильев улетит из Таллинна в Прагу, затем в Карловы Вары - его график расписан до 2027 года. Однако меньше, чем через месяц историк моды вновь вернется в Эстонию: 19 апреля в Таллинне, а 20-го - в Нарве он представит новую лекцию «Красота в изгнании».
Жители Таллинна рассказали, что на самом деле заставляет их улыбаться. Для кого-то это хорошая погода, для кого-то - дружелюбные люди или случайная встреча милого животного.
Георгий рассказал, что его заставляет улыбнуться солнце после дождливой погоды. Его также радуют и милые животные, которых он видит на улице.
Аину радуют животные, которых она встречает на улице. А ее подругу Раису больше радуют голуби, которых она кормит. На вопрос часто ли женщины радуют своих близких они ответили положительно. Сегодня их порадовал поход в кафе.
Единственное, что радует Виталика - много заказов на работе. «Радуют только хорошие заказы», - отмечает он. Молодой человек работает курьером в Bolt Food.