ПОЗИТИВ НЕДЕЛИ Леди Гага прислала жаркий привет в Эстонию, а около Горхолла заметили тюленя

В 2018 году Анхела отправилась в кругосветное путешествие длиной в 365 дней. Это было приключение, в котором она совмещала туризм с кратковременной работой в разных странах. Именно тогда она стала преподавать языки, чтобы оплатить следующий этап путешествия.

Вернувшись в Испанию, Анхела поселилась в Барселоне и начала воплощать свой проект в жизнь. Однако бюрократия и связанные с ней затраты - как финансовые, так и временные - усложняли официальное оформление бизнеса. Целью Анхелы было создание устойчивой онлайн-системы с участием профессионалов, работающих со студентами из разных стран и на разных уровнях.

Именно тогда э-резидентство Эстонии появилось на ее горизонте, позволив зарегистрировать компанию без бумажной волокиты.

Для того, чтобы решиться на этот шаг, потребовалось время. Анхела подала заявку на э-резидентство в декабре 2021 года. «Когда пришла карта, я поехала в Мадрид, чтобы забрать ее. Всё прошло быстро: я приехала вечером, переночевала у подруги, а утром отправилась в пункт выдачи. Это было потрясающе. Затем я вернулась в Барселону, и через несколько дней зарегистрировала OÜ, - вспоминает она. - Я, наконец, почувствовала, что у меня есть реальная поддержка для управления счетами, контрактами и всеми другими деталями ведения бизнеса».

Визажист Анна Изотова-Вяли в образа Леди Гаги. Фото: Из личного архива Анны Изотовой-Вяли