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ФОТО Эстонская детская книга попала в число лучших в мире

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Фото статьи
Фото: Madis Veltman

Детская книга писательницы Пирет Яакс и иллюстратора Марью Таммик Suur saladus (Большой секрет) вошла в число ста самых выдающихся детских иллюстрированных книг мира, пишет Raamatuportaal.

Список 100 лучших книг 2025 года был составлен международными экспертами в области иллюстрированных книг из представленных на платформе dPictus изданий. Отобранные книги будут представлены на Болонской книжной ярмарке для детей и Международной ярмарке иллюстрированных книг в Чонджу, Южная Корея.

Издатель Катрин Рейнмаа отметила, что успех книги Suur saladus - это большая радость, ведь благодаря этому эстонская детская литература получает возможность выйти на международный уровень.

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