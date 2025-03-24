ФОТО Эстонская детская книга попала в число лучших в мире

Список 100 лучших книг 2025 года был составлен международными экспертами в области иллюстрированных книг из представленных на платформе dPictus изданий. Отобранные книги будут представлены на Болонской книжной ярмарке для детей и Международной ярмарке иллюстрированных книг в Чонджу, Южная Корея.