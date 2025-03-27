Маэстро в Таллинне всего несколько дней, но с радостью заехал к нам в редакцию, чтобы рассказать, как много он здесь работает и как насыщенно отдыхает.
ВИДЕО ⟩ «Как Humana, но с мебелью!» Александр Васильев удивился находке в Таллинне и рассказал, что носить этой весной
Историк моды Александр Васильев обнаружил в Таллинне магазин антикварной мебели, где, по его словам, можно выгодно приобрести совершенно невероятные вещи.
«В этом магазинчике я купил старинные вышивки, столовое серебро в стиле ар-деко, красивый столик викторианской эпохи из красного дерева и много других интересных штучек», - рассказывает Васильев о том, как совершенно случайно нашел в Таллинне удивительное местечко. Смотрите видеоинтервью!
Особенно историка моды порадовали цены в таллиннском антикварном магазине. «Это как Humana, но с мебелью! - восклицает Васильев. - Вы будете удивлены! Рекомендую это место молодым людям, которые обставляют новый дом. У них уже есть стены, но еще нет дивана, шкафа, стола, кресел, стульев. Поверьте, там очень большой выбор!»
Конечно, мы не отпустили маэстро без модных советов на весну. Александр Васильев рассказал, что оверсайз постепенно уходит на второй план, и женщинам самое время возвращаться к приталенным нарядам.
Жительницам Эстонии Александр Васильев рекомендует оживить свой образ аксессуарами, например, перчатками. «Я очень люблю яркие перчатки! Для женщин это будет изумительно, тем более, что вашу погоду я не могу назвать жаркой даже летом. В Эстонии перчатки всегда украсят образ, особенно если они акцентны и сочетаются с носочками, туфельками, колготками, сумочкой, поясом, платком», - перечисляет Александр Васильев.
Историк моды часто приезжает в Эстонию, так как сотрудничает с замком Фалль, где проходят его выставки исторической моды. Накануне он снова побывал там, чтобы прочитать лекцию.
«Рад, что Эстония меня так тепло принимает и часто приглашает», - говорит Васильев. Он добавляет, что знаком с нашей страной с 70-х годов: одно время отдыхал в поселке Кясму, а также в Раквере.
Уже завтра Александр Васильев улетит из Таллинна в Прагу, затем в Карловы Вары - его график расписан до 2027 года. Однако меньше, чем через месяц историк моды вновь вернется в Эстонию: 19 апреля в Таллинне, а 20-го - в Нарве он представит новую лекцию «Красота в изгнании». Эта история перенесет зрителей в эпоху, когда мировые столицы моды с их непререкаемыми авторитетами и роскошными дефиле знали еще одного законодателя - Россию.
«Это история первой волны эмиграции из императорской России - тех прекрасных княгинь, графинь и баронесс, которые открыли в Париже дома моды и стали звездными манекенщицами, актрисами немого кино, вышивальщицами, шляпницами, художницами по текстилю. Одна из них была, кстати, из Эстонии, занималась кутюром. Ее мыза здесь сохранилась», - интригует Александр Васильев.
Непревзойденный талант рассказчика, которым обладает историк моды, позволяет каждому ощутить прелесть и аромат забытых десятилетий. Наверное, именно поэтому его лекции так популярны.