Чт, 27.03.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Согласие
Условия
EST
ENG
Cообщи

ВИДЕО «Как Humana, но с мебелью!» Александр Васильев удивился находке в Таллинне и рассказал, что носить этой весной

Copy

Маэстро в Таллинне всего несколько дней, но с радостью заехал к нам в редакцию, чтобы рассказать, как много он здесь работает и как насыщенно отдыхает.

Историк моды Александр Васильев обнаружил в Таллинне магазин антикварной мебели, где, по его словам, можно выгодно приобрести совершенно невероятные вещи.

«В этом магазинчике я купил старинные вышивки, столовое серебро в стиле ар-деко, красивый столик викторианской эпохи из красного дерева и много других интересных штучек», - рассказывает Васильев о том, как совершенно случайно нашел в Таллинне удивительное местечко. Смотрите видеоинтервью!

Особенно историка моды порадовали цены в таллиннском антикварном магазине. «Это как Humana, но с мебелью! - восклицает Васильев. - Вы будете удивлены! Рекомендую это место молодым людям, которые обставляют новый дом. У них уже есть стены, но еще нет дивана, шкафа, стола, кресел, стульев. Поверьте, там очень большой выбор!»

Александр Васильев снова гостит в Таллинне. Признается, что любит этот город.
Александр Васильев снова гостит в Таллинне. Признается, что любит этот город. Фото: Konstantin Sednev

Конечно, мы не отпустили маэстро без модных советов на весну. Александр Васильев рассказал, что оверсайз постепенно уходит на второй план, и женщинам самое время возвращаться к приталенным нарядам.

Жительницам Эстонии Александр Васильев рекомендует оживить свой образ аксессуарами, например, перчатками. «Я очень люблю яркие перчатки! Для женщин это будет изумительно, тем более, что вашу погоду я не могу назвать жаркой даже летом. В Эстонии перчатки всегда украсят образ, особенно если они акцентны и сочетаются с носочками, туфельками, колготками, сумочкой, поясом, платком», - перечисляет Александр Васильев.

Мы успели получить несколько модных советов от маэстро. На фото: Александр Васильев, слева - помощница маэстро Анна Малева, справа - журналист Светлана Карабут.
Мы успели получить несколько модных советов от маэстро. На фото: Александр Васильев, слева - помощница маэстро Анна Малева, справа - журналист Светлана Карабут. Фото: Konstantin Sednev

Историк моды часто приезжает в Эстонию, так как сотрудничает с замком Фалль, где проходят его выставки исторической моды. Накануне он снова побывал там, чтобы прочитать лекцию.

«Рад, что Эстония меня так тепло принимает и часто приглашает», - говорит Васильев. Он добавляет, что знаком с нашей страной с 70-х годов: одно время отдыхал в поселке Кясму, а также в Раквере.

Уже завтра Александр Васильев улетит из Таллинна в Прагу, затем в Карловы Вары - его график расписан до 2027 года. Однако меньше, чем через месяц историк моды вновь вернется в Эстонию: 19 апреля в Таллинне, а 20-го - в Нарве он представит новую лекцию «Красота в изгнании». Эта история перенесет зрителей в эпоху, когда мировые столицы моды с их непререкаемыми авторитетами и роскошными дефиле знали еще одного законодателя - Россию.

«Это история первой волны эмиграции из императорской России - тех прекрасных княгинь, графинь и баронесс, которые открыли в Париже дома моды и стали звездными манекенщицами, актрисами немого кино, вышивальщицами, шляпницами, художницами по текстилю. Одна из них была, кстати, из Эстонии, занималась кутюром. Ее мыза здесь сохранилась», - интригует Александр Васильев.

Непревзойденный талант рассказчика, которым обладает историк моды, позволяет каждому ощутить прелесть и аромат забытых десятилетий. Наверное, именно поэтому его лекции так популярны.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх