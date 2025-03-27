ВИДЕО «Как Humana, но с мебелью!» Александр Васильев удивился находке в Таллинне и рассказал, что носить этой весной

Историк моды Александр Васильев обнаружил в Таллинне магазин антикварной мебели, где, по его словам, можно выгодно приобрести совершенно невероятные вещи.

«В этом магазинчике я купил старинные вышивки, столовое серебро в стиле ар-деко, красивый столик викторианской эпохи из красного дерева и много других интересных штучек», - рассказывает Васильев о том, как совершенно случайно нашел в Таллинне удивительное местечко. Смотрите видеоинтервью!

Особенно историка моды порадовали цены в таллиннском антикварном магазине. «Это как Humana, но с мебелью! - восклицает Васильев. - Вы будете удивлены! Рекомендую это место молодым людям, которые обставляют новый дом. У них уже есть стены, но еще нет дивана, шкафа, стола, кресел, стульев. Поверьте, там очень большой выбор!»

Александр Васильев снова гостит в Таллинне. Признается, что любит этот город. Фото: Konstantin Sednev

Конечно, мы не отпустили маэстро без модных советов на весну. Александр Васильев рассказал, что оверсайз постепенно уходит на второй план, и женщинам самое время возвращаться к приталенным нарядам.

Жительницам Эстонии Александр Васильев рекомендует оживить свой образ аксессуарами, например, перчатками. «Я очень люблю яркие перчатки! Для женщин это будет изумительно, тем более, что вашу погоду я не могу назвать жаркой даже летом. В Эстонии перчатки всегда украсят образ, особенно если они акцентны и сочетаются с носочками, туфельками, колготками, сумочкой, поясом, платком», - перечисляет Александр Васильев.

Мы успели получить несколько модных советов от маэстро. На фото: Александр Васильев, слева - помощница маэстро Анна Малева, справа - журналист Светлана Карабут. Фото: Konstantin Sednev