Во вторник, 25 марта, в столичном клубе MJCLUB выступил Борис Гребенщиков со своей группой «БГ+». «Спасибо вам за чудесный вечер, благослови вас Господь», - поблагодарил музыкант публику после двух с половиной часов живого выступления. В Таллинне его действительно встретили тепло.
ФОТО И ВИДЕО ⟩ В Таллинне Гребенщикову подарили веник: смотрите, как прошел концерт легендарного музыканта
Выход легендарного рок-музыканта задержался на полчаса: вместо обещанных 19:00 он появился на сцене в 19:30. Скорее всего, так и было задумано, чтобы публика успела собраться и проникнуться атмосферой. В ожидании артиста на экране светилось изображение индийского божества, а в зале жгли благовония.
На этот раз Борис Гребенщиков приехал в Таллинн с новой программой «Квадратный корень из солнца». Концерт анонсировался как единственный в странах Балтии и Восточной Европе, поэтому в зале можно было услышать латышскую, литовскую и английскую речь - зрители приехали из разных стран.
Впрочем, среди публики было много и местных жителей, говоривших на эстонском. А вот припевы популярных песен они уже пели вместе с артистом по-русски.
Гребенщиков вышел на сцену с гитарой, поприветствовав зрителей своей фирменной доброжелательной улыбкой и сложенными по-буддистски ладонями. В этот вечер он был щедр на воздушные поцелуи, которые то и дело посылал публике. Часть песен музыкант исполнял сидя, но перед некоторыми вставал. Объяснил это просто: «Есть песни, которые нельзя петь сидя - они слишком высокодуховные».
Концерт получился добрым и зрелищным. Во время одной из лирических композиций в центре зала танцевали ангелы со светящимися крыльями. А во время исполнения «Мама-анархия» разгоряченный зритель в первом ряду так вошел в раж, что сорвал с себя футболку и начал крутить ей над головой. В итоге охранникам пришлось вмешаться и увести его на беседу.
Поклонники не только дарили артисту цветы, но и преподносили неожиданные подарки. Так, перед антрактом одна из зрительниц вручила Гребенщикову банный веник. Музыкант рассмеялся и поблагодарил ее от души.
На концерте прозвучали как новые композиции, так и давно любимые хиты, которые зрители дружно подпевали. Со сцены музыканты не уходили два с половиной часа. После того как артист вышел на бис и исполнил «Ну-ка, мечи стаканы», даже те, кто весь вечер потягивал напитки за VIP-столиками, не удержались и пустились в пляс.
«Борис Борисыч, приезжайте еще!» - раздавались возгласы из зала.
В этот раз вместе с Гребенщиковым в Таллинн приехали музыканты интернационального состава «БГ+». Среди них - его 39-летний сын Глеб.
Объяснять, кто такой Борис Гребенщиков и в чем феномен его группы, никому не нужно. В 2023 году музыканту и поэту исполнилось 70 лет. Родившись 27 ноября 1953 года в Ленинграде, он стал символом поколения, внесшего неоценимый вклад в развитие рок-культуры.
В 2024 году Борис Гребенщиков дал в Таллинне большой концерт в честь юбилея. Тогда в интервью порталу Limon.ee он признался: «Ко всем поклонникам у меня отношение почтительное, переходящее в любовное. Они все прекрасны!» И зрители это точно чувствуют.