ФОТО И ВИДЕО В Таллинне Гребенщикову подарили веник: смотрите, как прошел концерт легендарного музыканта

Выход легендарного рок-музыканта задержался на полчаса: вместо обещанных 19:00 он появился на сцене в 19:30. Скорее всего, так и было задумано, чтобы публика успела собраться и проникнуться атмосферой. В ожидании артиста на экране светилось изображение индийского божества, а в зале жгли благовония.

На этот раз Борис Гребенщиков приехал в Таллинн с новой программой «Квадратный корень из солнца». Концерт анонсировался как единственный в странах Балтии и Восточной Европе, поэтому в зале можно было услышать латышскую, литовскую и английскую речь - зрители приехали из разных стран.

Впрочем, среди публики было много и местных жителей, говоривших на эстонском. А вот припевы популярных песен они уже пели вместе с артистом по-русски.

Гребенщиков вышел на сцену с гитарой, поприветствовав зрителей своей фирменной доброжелательной улыбкой и сложенными по-буддистски ладонями. В этот вечер он был щедр на воздушные поцелуи, которые то и дело посылал публике. Часть песен музыкант исполнял сидя, но перед некоторыми вставал. Объяснил это просто: «Есть песни, которые нельзя петь сидя - они слишком высокодуховные».