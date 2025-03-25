ФОТО ⟩ «Ждет, когда кто-то пойдет купаться!» У Горхолла в Таллинне заметили тюленя
Вчера вечером в нескольких группах в Facebook были опубликованы фото и видео с тюленем, который исследовал окрестности у Горхолла.
«Любопытный друг прибыл», – написал автор видео в посте в группе Kalaranna Talisuplejad.
В комментариях удивляются: «Невероятно!», «Такой милый!». Кто-то шутит: «Ждет, пока кто-нибудь пойдет купаться!» или «Вау, весенний купальщик?»
Говорят, что тюлень плавал вместе с любителями зимнего купания почти пять минут.