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ФОТО «Ждет, когда кто-то пойдет купаться!» У Горхолла в Таллинне заметили тюленя

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Фото статьи
Фото: Erakogu / Artjom Kirjuhhin

Вчера вечером у Горхолла в Таллинне можно было увидеть тюленя, изучавшего окружающую обстановку.

Вчера вечером в нескольких группах в Facebook были опубликованы фото и видео с тюленем, который исследовал окрестности у Горхолла.

«Любопытный друг прибыл», – написал автор видео в посте в группе Kalaranna Talisuplejad.

В комментариях удивляются: «Невероятно!», «Такой милый!». Кто-то шутит: «Ждет, пока кто-нибудь пойдет купаться!» или «Вау, весенний купальщик?»

Говорят, что тюлень плавал вместе с любителями зимнего купания почти пять минут.

Тюлень около Горхолла в Таллинне.
Тюлень около Горхолла в Таллинне. Фото: Erakogu / Artjom Kirjuhhin
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