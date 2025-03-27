УЛИЧНЫЙ ОПРОС Неожиданно! Вот, что на самом деле заставляет жителей Таллинна улыбаться

Георгий рассказал, что его заставляет улыбнуться солнце после дождливой погоды. «Когда люди тоже улыбаются: идешь и нет хмурых лиц», - добавил он. Георгий также отметил, что поводом для улыбки становится и хорошее отношение окружающих друг к другу: «Это вызывает чувство справедливости».

Его радуют и милые животные, которых он видит на улице. Георгий также сказал, что ему тоже нравится вызывать у других людей улыбку: «Люблю делать сюрпризы, помогать людям. Это также заставляет меня улыбаться!»

Аину радуют животные, которых она встречает на улице. А ее подругу Раису больше радуют голуби, которых она кормит. На вопрос часто ли женщины радуют своих близких они ответили положительно. Сегодня их порадовал поход в кафе. «Выпили кофе, съели пирожные. Улыбнулись и сидим довольные», - сказала Раиса.

Единственное, что радует Виталика - много заказов на работе. «Радуют только хорошие заказы», - отмечает он. Молодой человек работает курьером в Bolt Food. Кроме работы молодого человека ничего не заставляет улыбаться: «Когда погода хорошая, а заказов нет - грустно немного».

Светлану и Елену радует всё: природа, люди, общение с близкими. Последнее, что заставило улыбнуться одну из подруг была ворона. «Мужчина с камерой лежал на траве и фотографировал двух беседующих ворон», - рассказала Светлана. А ее подруга Елена по жизни всегда улыбается: «Что вижу - всё радует», - смеется женщина. Она добавила: «В наше время ко всему надо относиться позитивно!»