ТЕСТ-ДРАЙВ Репортер Limon.ee прокатился на новом мини-мопеде: так ли они нужны горожанам?

Новенький мини-мопед. Красивый и яркий, с эргономичным дизайном. Я предвкушал, как прокачусь на нем с ветерком. Пока разблокировал, то прохожие смотрели с явным удивлением и интересом. Кто-то даже подошел, чтобы узнать, не те ли это красные мопеды, о которых говорили в новостях совсем недавно. «Да, именно», - отвечаю я.