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ТЕСТ-ДРАЙВ Репортер Limon.ee прокатился на новом мини-мопеде: так ли они нужны горожанам?

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Фото статьи
Фото: Konstantin Sednev

Красные мини-мопеды выехали на улицы Таллинна. Напоминают они уже привычные жителям Эстонии электросамокаты и велосипеды. Протестировал один из таких арендных мопедов и репортер Limon.ee.

Новенький мини-мопед. Красивый и яркий, с эргономичным дизайном. Я предвкушал, как прокачусь на нем с ветерком. Пока разблокировал, то прохожие смотрели с явным удивлением и интересом. Кто-то даже подошел, чтобы узнать, не те ли это красные мопеды, о которых говорили в новостях совсем недавно. «Да, именно», - отвечаю я.

Рассмотрев прикрепленные на руль мини-мопеда брошюры и пожелав мне удачи, человек удалился, а я повез мопед к ближайшей велодорожке...

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