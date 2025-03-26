Красные мини-мопеды выехали на улицы Таллинна. Напоминают они уже привычные жителям Эстонии электросамокаты и велосипеды. Протестировал один из таких арендных мопедов и репортер Limon.ee.
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ТЕСТ-ДРАЙВ ⟩ Репортер Limon.ee прокатился на новом мини-мопеде: так ли они нужны горожанам?
Новенький мини-мопед. Красивый и яркий, с эргономичным дизайном. Я предвкушал, как прокачусь на нем с ветерком. Пока разблокировал, то прохожие смотрели с явным удивлением и интересом. Кто-то даже подошел, чтобы узнать, не те ли это красные мопеды, о которых говорили в новостях совсем недавно. «Да, именно», - отвечаю я.