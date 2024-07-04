ПРЯМО СЕЙЧАС! Лобода на Певческом поле в Таллинне: смотрите, сколько народу пришло на яркое шоу!

Светлана Лобода известна своими харизматичными шоу, и ее концерт в Таллинне не стал исключением. Представление с яркими костюмами и впечатляющими визуальными эффектами в самом разгаре.

Украинская суперзвезда Лобода прибыла в Таллинн на частном самолете в среду вечером, за сутки до своего выступления на фестивале Õllesummer. За это время артистка успела отдохнуть, прогуляться по Старому городу и как следует подготовиться к выступлению.

Светлана начала концерт с опозданием и открыла вечер своей знаменитой песней: «Superstar». Важно отметить, что Лобода поет на двух языках.

Артистка вышла на сцену в облегающем черном открытом боди, украшенном сверкающими камнями, что добавило ее образу еще больше блеска и элегантности. Несмотря на то, что у Лободы сломана рука, она демонстрирует невероятную энергию и профессионализм, отжигая на полную и показывая, что для настоящего артиста нет преград.

«Заряжаемся друг от друга, поэтому радуем друг друга хорошей музыкой, классной энергией и идем только вперед!», - сказала певица вначале своего выступления.

Смотрите видео с концерта Светланы Лободы!