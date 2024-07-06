ВИДЕО Джастин Бибер выступил на препати «свадьбы века» за десять миллионов долларов

Сангит - это индийская предсвадебная вечеринка, обязательной частью которой является музыка. Иногда для выступления перед женихом и невестой приглашают профессиональных музыкантов, или же родственники и друзья пары самостоятельно устраивают представление. Амбани и Мерчант, как и следовало ожидать, пригласили на мероприятие мировую звезду. Как пишет издание Hindustan Times, за часовое выступление перед гостями, среди которых были такие звезды, как Салман Кхан, канадскому певцу заплатили 10 млн долларов.

Джастин не стал надолго задерживаться в Индии и вскоре после выступления улетел обратно в США - вероятно, чтобы не оставлять надолго одну беременную супругу Хейли Бибер. В сети уже шутят, что, как настоящий отец, Бибер решил все же подзаработать и «принести деньги в семью», несмотря на то, что в последнее время он редко появляется на сцене. Напомним, что в 2022 году певец взял паузу в концертной деятельности из-за паралича правой стороны лица.

Что касается свадьбы Амбани и Мерчант, которую из-за колоссальных затрат уже прозвали «свадьбой века», то ее, по сути, начали отмечать еще весной. В марте семьи и жениха и невесты устроили предсвадебную вечеринку, на которой выступила Рианна. Среди гостей были Билл Гейтс, Марк Цукерберг, бывший премьер-министр Канады Стивен Харпер, генеральный директор Disney Боб Айгер и Иванка Трамп. А в середине июня Анант и Радика вместе с тысячей гостей отправились в круиз по Средиземному морю на теплоходе. На борту близких пары развлекала группа Backstreet Boys, в Риме - Дэвид Гетта, а в Каннах - Кэти Перри.

Мукеш Амбани - самый богатый человек в Азии и 11-й в списке богатейших людей в мире. Магнат управляет конгломератом Reliance, основанным его отцом Дхирубхаем Амбани. Его сын Анант - директор одного из подразделений холдинга. В январе прошлого года он сделал предложение Радике Мерчант, которая входит в совет директоров фармацевтической фирмы своего отца Encore.