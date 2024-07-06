Онкобольная Кейт Миддлтон сделала публичное заявление

Кейт Миддлтон всегда посещала турнир, поскольку она является покровителем Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета (AELTC) и традиционно вручает трофеи чемпиону Уимблдона. Однако рак, который ей диагностировали в январе, и продолжающее лечение очень сильно ограничили ее публичные появления.

Она впервые за полгода появилась перед общественностью на параде Trooping the Colour, почтив таким образом короля Карла III. Она сильно похудела, но во время мероприятия много улыбалась, а также вышла вместе с монаршей четой и своей семьей на балкон Букингемского дворца.

О том, что Кейт может посетить Уимблдонский турнир, говорили еще несколько недель назад. Не исключено, что она приедет на награждение победителя соревнований, но никакой более точной информации не сообщается.

Любовь Кейт к теннису восходит к ее детству, и она пропустила Уимблдон только один раз - в 2013 году, когда была на позднем сроке беременности принцем Джорджем.

«Я смотрела Уимблдон, это была очень важная часть моего взросления. Это такая типичная часть английского лета. Я думаю, что это действительно вдохновляет молодежь, меня саму, когда я была моложе, чтобы участвовать в игре», - говорила принцесса в одном из интервью.

Хотя Кейт не смогла быть на Уимблдоне в этом году, ее родители Майкл и Кэрол присутствовали на четвертом дне турнира. Кэрол надела великолепное летнее платье с цветочным принтом и шикарный белый жакет, украшенный черными пуговицами. Между тем, Майкл выглядел шикарно в синей рубашке, желтом галстуке и темно-синем пиджаке.