42-летняя принцесса Уэльская Кэтрин, которая является большой любительницей тенниса и обычно не пропускает Уимблдонский турнир, в этом году не смогла присутствовать на матчах из-за борьбы с раком. Однако в своем аккаунте в соцсети она поддержала шотландского спортсмена Энди Маррея после его последнего поединка, пишет Фокус.
Онкобольная Кейт Миддлтон сделала публичное заявление
«Невероятная карьера на Уимблдоне подходит к концу. Вы должны очень гордиться @andy_murray. От имени всех нас спасибо вам! К..», - написала Кейт.
Энди должен был сыграть в смешанном парном разряде с Эммой Радукану, однако последняя отказалась от участия в субботу из-за «скованности» запястья, сообщает Hello. Учитывая, что Маррей и его брат Джейми вылетели из парного матча 4 июля, его предстоящий уход на пенсию означает, что карьера Энди на Уимблдоне подошла к концу.
В конце матча шотландскому теннисному асу была вручена невероятно эмоциональная дань уважения, которая включала монтаж самых ярких моментов из его карьеры. Энди поддерживали его семья и две его дочери, и все они не скрывали своих эмоций.
Энди Маррей - бывшая первая ракетка мира, а также единственный в истории двукратный олимпийский чемпион в одиночном разряде. Британец дважды побеждал на Уимблдоне в 2013 и 2016 году, а также имеет в своем активе чемпионский титул на US Open в 2012-м. В 2016 году он стал рыцарем Великобритании. Маррей - единственный теннисист в истории, удостоившийся такой чести. Сейчас он живет в Лондоне.
Andy Murray’s tribute video for his final Wimbledon left me in tears— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) July 4, 2024
He fought for the dreams of a nation for so many years
When he got older, he fought with a metal hip
He became a symbol for every underdog in this world
Thank you, Sir Andy Murray🥹
pic.twitter.com/3r9MC2YXDl
Кейт Миддлтон всегда посещала турнир, поскольку она является покровителем Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета (AELTC) и традиционно вручает трофеи чемпиону Уимблдона. Однако рак, который ей диагностировали в январе, и продолжающее лечение очень сильно ограничили ее публичные появления.
Она впервые за полгода появилась перед общественностью на параде Trooping the Colour, почтив таким образом короля Карла III. Она сильно похудела, но во время мероприятия много улыбалась, а также вышла вместе с монаршей четой и своей семьей на балкон Букингемского дворца.
О том, что Кейт может посетить Уимблдонский турнир, говорили еще несколько недель назад. Не исключено, что она приедет на награждение победителя соревнований, но никакой более точной информации не сообщается.
Любовь Кейт к теннису восходит к ее детству, и она пропустила Уимблдон только один раз - в 2013 году, когда была на позднем сроке беременности принцем Джорджем.
«Я смотрела Уимблдон, это была очень важная часть моего взросления. Это такая типичная часть английского лета. Я думаю, что это действительно вдохновляет молодежь, меня саму, когда я была моложе, чтобы участвовать в игре», - говорила принцесса в одном из интервью.
Хотя Кейт не смогла быть на Уимблдоне в этом году, ее родители Майкл и Кэрол присутствовали на четвертом дне турнира. Кэрол надела великолепное летнее платье с цветочным принтом и шикарный белый жакет, украшенный черными пуговицами. Между тем, Майкл выглядел шикарно в синей рубашке, желтом галстуке и темно-синем пиджаке.