Продюсер «Титаника» и «Аватара» Джон Ландау умер в возрасте 63 лет

О потере стало известно в субботу, 6 июля. Об этом сообщил сопредседатель Disney Entertainment Алан Бергман. Он долгое время боролся с онкозаболеванием.

Алан Бергман назвал Джона Ландау «визионером», чей талант и страсть принесли миру одни из незабываемых историй, которые удалось воплотить на большом экране.

«Его выдающийся вклад в киноиндустрию оставил неизгладимый след, и нам его будет очень не хватать. Он был культовым и успешным продюсером, но еще лучшим человеком и настоящей силой природы, которая вдохновляла всех вокруг себя», - высказался Бергман.

Джон Ландау родился в Нью-Йорке, его родители также были продюсерами. Он начал карьеру в 80-х, постепенно поднимаясь до должности вице-президента компании 20th Century Fox.

Джон Ландау в сотрудничестве с Джеймсом Кэмероном помог войти в историю двум суперпопулярным фильмам: «Аватару» и «Титанику». За «Титаник» он был награжден премией Оскар и Золотой глобус, а за «Аватар» получил Золотой глобус и номинацию на Оскар.

У Джона Ландау осталась жена и двое сыновей.