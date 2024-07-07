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Продюсер «Титаника» и «Аватара» Джон Ландау умер в возрасте 63 лет

Limon.ee
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Фото: LUCY NICHOLSON/REUTERS

Американский продюсер Джон Ландау умер в возрасте 63 лет. Он продюсировал одни из самых кассовых фильмов и работал с Джеймсом Кэмероном.

О потере стало известно в субботу, 6 июля. Об этом сообщил сопредседатель Disney Entertainment Алан Бергман. Он долгое время боролся с онкозаболеванием. 

Алан Бергман назвал Джона Ландау «визионером», чей талант и страсть принесли миру одни из незабываемых историй, которые удалось воплотить на большом экране.

«Его выдающийся вклад в киноиндустрию оставил неизгладимый след, и нам его будет очень не хватать. Он был культовым и успешным продюсером, но еще лучшим человеком и настоящей силой природы, которая вдохновляла всех вокруг себя», - высказался Бергман.

Джон Ландау родился в Нью-Йорке, его родители также были продюсерами. Он начал карьеру в 80-х, постепенно поднимаясь до должности вице-президента компании 20th Century Fox. 

Джон Ландау в сотрудничестве с Джеймсом Кэмероном помог войти в историю двум суперпопулярным фильмам: «Аватару» и «Титанику». За «Титаник» он был награжден премией Оскар и Золотой глобус, а за «Аватар» получил Золотой глобус и номинацию на Оскар.

У Джона Ландау осталась жена и двое сыновей.

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