Глоба назвала самый удачливый знак Зодиака - деньги и возможности будут липнуть к рукам

Главными счастливчиками текущего месяца окажутся Тельцы.

Июль для Тельцов станет прекрасным временем для работы над новым проектом, творческих начинаний и духовного саморазвития. Месяц пройдет в делах и разъездах, которые обеспечат совершенно новый уровень доходов благодаря интересным встречам и перспективным знакомствам.

В первой половине месяца Тельцов ждут родственные дела и забота о близких. Вторая половина погрузит представителей этого знака Зодиака в работу. В конце месяца Тельцам светят творческие успехи и хорошие заработки. Деньги и возможности будут буквально липнуть к вашим рукам.

Повезет и в любви. Одиночки встретят свою любовь, а семейным Тельцам удастся создать дома атмосферу комфорта, уюта и гармонии. Отношения с партнером будут душевными и теплыми.