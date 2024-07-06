ГАЛЕРЕЯ Смотрите, что творится на Певческом поле в последний день Õllesummer

В последний вечер фестиваля на девяти сценах Õllesummer, который отмечает в этом году свое 30-летие, выступят самые яркие артисты Эстонии. Три предыдущих дня мероприятия собирали на Таллиннском певческом поле толпы как давних, так и новых поклонников.