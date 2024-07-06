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ГАЛЕРЕЯ Смотрите, что творится на Певческом поле в последний день Õllesummer

Limon.ee Мартин Педая Константин Седнев
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Сегодня, 6 июля, в Таллинне проходит последний вечер четырехдневного фестиваля Õllesummer. Наконец-то выходной, погода радует, так почему же не отправиться на Певческое поле и не насладиться концертами любимых артистов! Смотрите галерею!

В последний вечер фестиваля на девяти сценах Õllesummer, который отмечает в этом году свое 30-летие, выступят самые яркие артисты Эстонии. Три предыдущих дня мероприятия собирали на Таллиннском певческом поле толпы как давних, так и новых поклонников.

Сегодня можно будет насладиться выступлениями британской рок-группы Smokie и эпатажного эстонского музыканта Tommy Cash. На сцену Saku выйдут Анне Вески и Smilers. Этим вечером можно будет также увидеть выступление группы Trad.Attack!, Rita Ray и других популярных артистов.

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