Сегодня, 6 июля, в Таллинне проходит последний вечер четырехдневного фестиваля Õllesummer. Наконец-то выходной, погода радует, так почему же не отправиться на Певческое поле и не насладиться концертами любимых артистов! Смотрите галерею!
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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Смотрите, что творится на Певческом поле в последний день Õllesummer
В последний вечер фестиваля на девяти сценах Õllesummer, который отмечает в этом году свое 30-летие, выступят самые яркие артисты Эстонии. Три предыдущих дня мероприятия собирали на Таллиннском певческом поле толпы как давних, так и новых поклонников.