Даже если вы обычно не полагаетесь на интуицию, сегодня старайтесь прислушиваться к ее подсказкам особенно внимательно. Будет шанс разобраться в каких-то сложных вопросах, догадаться о том, что не лежит на поверхности.
Гороскоп на 4 июля ⟩ Стрельцов ждет непрстой день, а Овнам нужно прислушаться к интуиции
Середина дня подходит для того, чтобы браться за новые дела. Многим удается быстро разобраться в том, о чем они прежде имели лишь отдаленное представление. Вероятны большие перемены в личных отношениях. Даже люди, которые обычно сохраняют хладнокровие, сегодня могут поддаться чувствам и сделать то, чего от себя не ожидали. Не исключено, что жизнь кардинально изменится.
Овен
Появляются необычные идеи. На многие вещи вы сегодня смотрите совсем не так, как обычно, и это часто помогает добиться успеха. Часто интуиция подсказывает, как могут развиваться события в ближайшие несколько месяцев. Если вы прислушаетесь к ней особенно внимательно, то не допустите досадных ошибок. Окружающим не всегда нравятся ваши слова и поступки, но едва ли кто-то рискнет встать у вас на пути. Как бы ни складывались обстоятельства, вы не отказываетесь от задуманного и добиваетесь успехов практически во всем, за что беретесь.
Телец
Утро будет удачным. До полудня вы сделаете много полезного: разберетесь с накопившимися делами, пообщаетесь с людьми, которых долго не удавалось застать на месте, определитесь с планами на ближайшее время. Вероятны приятные сюрпризы от друзей, хорошие новости, касающиеся кого-то из близких. Вторая половина дня может оказаться довольно утомительной. Придется заниматься несколькими делами сразу, и вряд ли вы быстро найдете хороших помощников. Позвольте себе небольшую паузу для отдыха. Восстановите силы, и вскоре вы сможете одержать важные победы.
Близнецы
Хочется принимать все важные решения самостоятельно, действовать так, как подсказывает собственная интуиция. Не всегда окружающим это нравится; кто-то может вмешиваться в ваши дела, давать непрошенные советы. Вы стараетесь избегать конфликтов и сглаживать острые углы, но порой напряженные моменты в общении все же возникают. В первой половине дня Близнецов часто выручает чувство юмора, во-второй – умение деликатно уходить от неприятного разговора, уклоняться от ответов, которые могли бы не понравиться кому-то. Вечер – отличное время для того, чтобы позаботиться о своем здоровье.
Рак
Не сердитесь из-за пустяков и старайтесь не принимать мелочи слишком близко к сердцу. Это особенно важно в первой половине дня, когда успех во многих делах будет зависеть от того, с каким настроением вы за них беретесь. Ищите поводы для радости; их наверняка будет немало. Будет возможность исправить какие-то ошибки, допущенные раньше. Справившись с этим, вы сразу почувствуете себя увереннее и спокойнее. Вечер порадует приятными встречами. Старые знакомые поделятся отличными новостями, а новые – предложат кое-что интересное.
Лев
Утро подходит для ответственных встреч и обсуждения важных вопросов. Вам часто достаточно пары минут, чтобы произвести неизгладимое впечатление на новых знакомых, понравиться человеку, к которому обычно трудно найти подход. Возможны необычные предложения о сотрудничестве. Их можно принять без долгих раздумий. Вторая половина дня – время дел, требующих аккуратности и внимания к деталям. Сосредоточившись на важном, вы не отвлекаетесь на пустяки, ни минуты не тратите напрасно. Близкие чаще обычного обращаются за помощью, и вы с удовольствием ее оказываете.
Дева
Запаситесь терпением. Вряд ли удастся быстро добиться нужного результата или осуществить то, что вы задумали. Может выясниться, что вы чего-то не учли, когда строили планы, и нужно срочно менять их. Сохраняйте самообладание, и у вас все получится. Не стоит принимать решения под влиянием эмоций, как бы сильны они ни были. Полезно будет вернуться к тому, чему вы учились давным-давно. Окажется, что вы почти ничего не забыли и готовы двигаться дальше. Старые увлечения часто позволяют завязать новые знакомства.
Весы
Начало дня подходит для встреч с людьми, которых вы хотели бы видеть своими союзниками. Это хорошее время для того, чтобы делиться идеями, рассказывать о смелых планах. Вы способны заинтересовать многих. Затем наступит время хороших новостей. Может удачно решиться вопрос, который в последнее время не давал вам покоя. Чем ближе вечер, тем гармоничнее складываются ваши разногласия с окружающими. Даже самые сложные вопросы можно обсудить спокойно и конструктивно, не опасаясь конфликта. Интуиция часто подсказывает вам, что на душе у окружающих и чего от них можно ожидать.
Скорпион
В начале дня могут возникнуть трудности, но принимать их близко к сердцу не стоит. Ситуация стремительно меняется к лучшему, уже к полудню появится ощущение, что жизнь наладилась. Могут открыться новые возможности; вы ни одной из них постараетесь не упустить. Окружающим нравится ваш подход к делам и неподдельный интерес к происходящему вокруг. Сразу ясно – вы неравнодушный человек, с которым приятно иметь дело. Наверняка найдутся желающие познакомиться поближе. Возможны предложения о сотрудничестве.
Стрелец
Непростой, но интересный день. На пути порой возникают преграды, но они не испугают вас и уж точно не заставят остановиться. Многие Стрельцы проявляют чудеса изобретательности и добиваются того, что прежде казалось невозможным. Часто везет тем, кто берется за что-то совершенно новое. Не всегда ровно складываются отношения с окружающими, возможны горячие споры. Но вы не допустите открытого конфликта, взаимных обид и претензий. Удается найти решения, которые по душе всем. Вечер обещает романтические сюрпризы.
Козерог
Отличный день для общения. Вы хорошо понимаете, что на душе у окружающих, часто догадываетесь о том, что кто-то пытается скрыть. Вы замечаете чужие слабости, но не пытаетесь воспользоваться ими; это у многих вызывает уважение. День подходит для новых начинаний. Неважно, предпочтете ли вы действовать самостоятельно или работать в команде. Результат в любом случае будет отличным. Вторая половина дня откроет интересные возможности в области работы и бизнеса. Некоторые Козероги найдут оригинальный и очень эффективный способ увеличить доходы.
Водолей
Беспокойный, но интересный день. Вряд ли удастся избежать суеты и беспорядка. Вы беретесь то за одно дело, то за другое, решаете несколько вопросов сразу, при этом ничего не забывая и не путая. Это производит неизгладимое впечатление на окружающих. Многим считают, что вы способны абсолютно на все, и не так уж сильно ошибаются. Это отличный день для того, чтобы воплотить в жизнь какие-то давние планы. Пусть прежде они казались слишком смелыми, рискованными, не до конца продуманными. Сейчас вы можете действовать, не сомневаясь, что все получится.
Рыбы
Беспокойный, но очень интересный день. Масса дел требует внимания, но вы не жалуетесь: вам нравится решить непростые задачи, преодолевать преграды, перед которыми отступили другие. Будет шанс восстановить давние деловые связи. Возможны предложения о работе. Рассмотрите их как следует, прежде чем давать окончательный ответ. Не исключены поездки, причем часто собираться в дорогу приходится в спешке. Но вам все же удается ничего не забыть и не перепутать. В пути возможны приятные знакомства. Некоторые Рыбы быстро подружатся со своими попутчиками.