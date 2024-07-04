Гороскоп на 4 июля Стрельцов ждет непрстой день, а Овнам нужно прислушаться к интуиции

Стрелец

Непростой, но интересный день. На пути порой возникают преграды, но они не испугают вас и уж точно не заставят остановиться. Многие Стрельцы проявляют чудеса изобретательности и добиваются того, что прежде казалось невозможным. Часто везет тем, кто берется за что-то совершенно новое. Не всегда ровно складываются отношения с окружающими, возможны горячие споры. Но вы не допустите открытого конфликта, взаимных обид и претензий. Удается найти решения, которые по душе всем. Вечер обещает романтические сюрпризы.

Козерог

Отличный день для общения. Вы хорошо понимаете, что на душе у окружающих, часто догадываетесь о том, что кто-то пытается скрыть. Вы замечаете чужие слабости, но не пытаетесь воспользоваться ими; это у многих вызывает уважение. День подходит для новых начинаний. Неважно, предпочтете ли вы действовать самостоятельно или работать в команде. Результат в любом случае будет отличным. Вторая половина дня откроет интересные возможности в области работы и бизнеса. Некоторые Козероги найдут оригинальный и очень эффективный способ увеличить доходы.

Водолей

Беспокойный, но интересный день. Вряд ли удастся избежать суеты и беспорядка. Вы беретесь то за одно дело, то за другое, решаете несколько вопросов сразу, при этом ничего не забывая и не путая. Это производит неизгладимое впечатление на окружающих. Многим считают, что вы способны абсолютно на все, и не так уж сильно ошибаются. Это отличный день для того, чтобы воплотить в жизнь какие-то давние планы. Пусть прежде они казались слишком смелыми, рискованными, не до конца продуманными. Сейчас вы можете действовать, не сомневаясь, что все получится.

Рыбы

Беспокойный, но очень интересный день. Масса дел требует внимания, но вы не жалуетесь: вам нравится решить непростые задачи, преодолевать преграды, перед которыми отступили другие. Будет шанс восстановить давние деловые связи. Возможны предложения о работе. Рассмотрите их как следует, прежде чем давать окончательный ответ. Не исключены поездки, причем часто собираться в дорогу приходится в спешке. Но вам все же удается ничего не забыть и не перепутать. В пути возможны приятные знакомства. Некоторые Рыбы быстро подружатся со своими попутчиками.