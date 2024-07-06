Актер Дэнни Трехо, известный не только тем, что он снимался в трэш-боевике «Мачете», но и озвучивал одного из персонажей семейной комедии «Собаки на страже», устроил драку во время парада на День независимости США, пишут Факты.
ВИДЕО ⟩ 80-летний звезда Голливуда устроил драку на параде в Лос-Анджелесе
Как сообщают, 4 июля 80-летний Трэхо набросился на человека, который, якобы бросил шарик с водой в винтажный кабриолет актера. Он выскочил из автомобиля и ударил парня, которого заподозрил в хулиганстве. К ним подтянулись и другие участники парада, после чего в центре Лос-Анджелеса началась массовая драка.
Пишут, что драка длилась меньше минуты и что актера с парнем разняли прохожие. Впоследствии полиция заявила, что толпа разошлась раньше, чем они прибыли. Никого не арестовали.
Трехо заявил, что водяной шарик, который бросили в его Corvette, был «детской шалостью», а людей, которые бросили его - «трусами». Актер заявил, что во время стычки он не пострадал.