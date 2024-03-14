70-летняя супермодель рассказала, что у неё диагностировали рак кожи

Модель, которая снималась для Sports Illustrated, рассказала, что у нее обнаружили базальноклеточную карциному (разновидность немеланомного рака кожи): Бринкли попросила врача «осмотреть крошечную точку на лице», когда отвела к врачу свою дочь. «Он взглянул и сразу понял, что нужна биопсия. Он сделал это сразу же», - сказала она.

«Хорошая новость: мы рано выявили базальноклеточную карциному. И у меня были замечательные врачи, которые удалили рак и зашили шрам «кутюрно», как Диор», - отметила она и призвала обязательно проверяться, чтобы обнаружить заболевание на ранней стадии. Бринкли отметила, что теперь она будет использовать крем с SPF 30 каждый раз, когда выходит из дома, а также будет носить широкополую шляпу и вещи с длинными рукавами.

Ранее Бринкли рассказывала в интервью о своем отношении к возрастным изменениям. По ее словам, раньше она использовала ботокс, но теперь старается стареть как можно естественнее. «Я готова принять определенные морщины - именно так я подхожу к старению. Иногда, когда люди становятся старше и слишком усердствуют с сохранением молодости, они могут выглядеть восковыми и как будто консервированными. Но я хочу, чтобы на моем лице отображалось немного моей жизни», - призналась Бринкли и добавила, что в своем уходе сосредоточилась на том, чтобы выглядеть как можно лучше, старея при этом естественно.