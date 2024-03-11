Умерла диктор и телеведущая Светлана Моргунова

В 84 года умерла диктор Центрального телевидения СССР Светлана Моргунова. Телеведущая провела большое количество выпусков «Голубого огонька». Также она известна по выпускам музыкальной передачи «Утренняя почта».

Звезда экрана скончалась в своей московской квартире. Известно, что она неожиданно упала, и у нее остановилось сердце. Прибывшие по вызову медики констатировали смерть. В последнее время диктор серьезно болела.