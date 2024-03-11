Народная артистка России Светлана Моргунова скончалась из-за оторвавшегося тромба. Телеведущая ушла из жизни 10 марта в возрасте 84 лет. Об этом сообщили российские СМИ, ссылаясь на близкую подругу Моргуновой Веру Мусатову.
Умерла диктор и телеведущая Светлана Моргунова
В 84 года умерла диктор Центрального телевидения СССР Светлана Моргунова. Телеведущая провела большое количество выпусков «Голубого огонька». Также она известна по выпускам музыкальной передачи «Утренняя почта».
По словам близкой подруги покойной – Веры Мусатовой – причиной смерти Светланы Моргуновой стал оторвавшийся тромб.
Звезда экрана скончалась в своей московской квартире. Известно, что она неожиданно упала, и у нее остановилось сердце. Прибывшие по вызову медики констатировали смерть. В последнее время диктор серьезно болела.