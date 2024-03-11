ГОРОСКОП НА 11 МАРТА ⟩ Раков ждет беспокойный день, а Тельцам важно сегодня сохранять самообладание

Люди, которые прежде только и делали, что спорили, находят общий язык. Вероятны небольшие финансовые трудности. Решение любых вопросов, связанных с деньгами и имуществом, сегодня требует особой осторожности. Так что не торопитесь и не упускайте возможность посоветоваться со специалистами.

Овен

Насыщенный день. Дел будет много. Вам предстоит завершить то, что было начато раньше, а потом взяться за что-то совершенно новое. Важно правильно расставить приоритеты, не потратить слишком много времени на решение каких-то незначительных задач. Будет шанс восстановить какие-то давние связи, помириться с людьми, с которыми вы были в ссоре. Многие понимают вас с полуслова, охотно поддерживают ваши начинания. Вероятны романтические сюрпризы. Вечер – отличное время для общения с любимым человеком. Вы о многом поговорите, примете какие-то важные решения.

Телец

Не спешите и не горячитесь. Сегодня важно сохранять самообладание: именно оно позволяет добиться успеха, даже когда обстоятельства складываются не самым удачным образом. Во всем, что касается работы и бизнеса, стоит проявлять предусмотрительность. Прежде чем соглашаться на любые предложения, тщательно изучите всю доступную информацию. День подходит для того, чтобы завершить старые дела, найти ответы на вопросы, которые давно вас тревожили. Не исключены денежные поступления. Часто они оказываются несколько больше, чем вы ожидали.

Близнецы