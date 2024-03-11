День дает шанс разобраться во многих неоднозначных ситуациях, найти ответы на сложные вопросы. Многое становится ясным, на смену смутным догадкам приходит уверенность. Можно договариваться о сотрудничестве, объединять усилия для решения важных задач.
ГОРОСКОП НА 11 МАРТА ⟩ Раков ждет беспокойный день, а Тельцам важно сегодня сохранять самообладание
Люди, которые прежде только и делали, что спорили, находят общий язык. Вероятны небольшие финансовые трудности. Решение любых вопросов, связанных с деньгами и имуществом, сегодня требует особой осторожности. Так что не торопитесь и не упускайте возможность посоветоваться со специалистами.
Овен
Насыщенный день. Дел будет много. Вам предстоит завершить то, что было начато раньше, а потом взяться за что-то совершенно новое. Важно правильно расставить приоритеты, не потратить слишком много времени на решение каких-то незначительных задач. Будет шанс восстановить какие-то давние связи, помириться с людьми, с которыми вы были в ссоре. Многие понимают вас с полуслова, охотно поддерживают ваши начинания. Вероятны романтические сюрпризы. Вечер – отличное время для общения с любимым человеком. Вы о многом поговорите, примете какие-то важные решения.
Телец
Не спешите и не горячитесь. Сегодня важно сохранять самообладание: именно оно позволяет добиться успеха, даже когда обстоятельства складываются не самым удачным образом. Во всем, что касается работы и бизнеса, стоит проявлять предусмотрительность. Прежде чем соглашаться на любые предложения, тщательно изучите всю доступную информацию. День подходит для того, чтобы завершить старые дела, найти ответы на вопросы, которые давно вас тревожили. Не исключены денежные поступления. Часто они оказываются несколько больше, чем вы ожидали.
Близнецы
Вряд ли что-то помешает вам добиться желаемого; скорее всего, вы быстро осуществите то, что задумали. Можно делать покупки, в том числе незапланированные. В большинстве случаев они оказываются удачными. Это касается и небольших приобретений, и чего-то более значительного. Дома будет больше забот, чем обычно. Не исключено, что придется решать какие-то бытовые проблемы. День подходит для того, чтобы принимать гостей или навещать друзей. Вы и сами отлично проведете время, и другим поднимете настроение.
Рак
Беспокойный день. Забот будет больше, чем обычно, придется одновременно думать о многих вещах. Это довольно утомительно, но вы довольны своими успехами, а победы вдохновляют. Не исключено, что вы поймете, как решить проблему, о которой много размышляли в последнее время. День благоприятен для общения: вы легко находите подход к людям, многим нравитесь. Хорошо начинать учебу, поскольку вы быстро запоминаете все, что узнали. Вечер радует отличными новостями издалека. Возможны в это время и неожиданные, но очень приятные визиты.
Лев
Порой трудно держать эмоции под контролем. Сегодня вы более вспыльчивы, чем обычно, чаще горячитесь. Некоторые Львы к тому же сердятся по пустякам, и от этого порой страдают те, кто ни в чем не виноват. Сосредоточьтесь на полезных занятиях: именно они помогают отвлечься от переживаний, настроиться на конструктивный лад. Можно завершить дела, начатые раньше, найти ответы на вопросы, важные для всех. День подходит для поездок, прогулок по новым маршрутам; вам полезно сменить обстановку, пусть и ненадолго. Возможно, кто-то из близких захочет составить вам компанию.
Дева
Первая половина дня будет беспокойной. Многих представителей знака сбивают с толку слова и поступки окружающих. Некоторые Девы будут разочарованы в тех, кто давно им нравился. К счастью, ситуация быстро изменится к лучшему. Середина дня радует приятными сюрпризами и хорошими новостями. Открывается все больше новых возможностей, вы стараетесь не упустить ни одной. Не всегда окружающие сразу понимают, почему вы действуете так, а не иначе. Но пройдет совсем немного времени, и все поймут: вы выбрали верный путь.
Весы
Нет причин для тревоги, день складывается хорошо. Можно браться за какие-то новые дела: вы быстро во всем разберетесь, добьетесь первых успехов, после которых легко будет двигаться дальше. Возможны удачные совпадения, вы быстро поймете, как извлечь из них максимум пользы. Вторая половина дня подходит для того, чтобы наводить порядок, избавляться от ненужного. В это время можно также обдумывать серьезные вопросы. Вы быстро поймете, что важно, а что нет, правильно расставите приоритеты, наметите путь к цели.
Скорпион
Старайтесь не поддаваться на провокации. У вас острый язык и отличное чувство юмора, но сегодня лучше воздержаться от иронических замечаний: они могут кого-то обидеть. Осторожнее с деньгами. Не спешите с покупками, если речь не идет о действительно необходимых вещах. В остальном день благоприятен. Он обещает успехи в делах и перемены к лучшему в личных отношениях. Можно о многом поговорить с близкими людьми, поделиться своими переживаниями, обсудить общие планы. Вы получите поддержку, поводов для разногласий не возникнет.
Стрелец
Отличный день для работы и полезных дел: вы быстро добиваетесь в них успеха. Ни одна мелочь не ускользает от вашего внимания, вы часто замечаете то, чего не увидели другие. Возможны денежные поступления, выгодные сделки. Там, где дело касается финансов, вас не подводит интуиция. В личных отношениях также заметно влияние позитивных тенденций, они складываются гармонично. Это подходящий день для того, чтобы строить планы вместе с близкими или вместе заниматься чем-то: это идет на пользу отношениям.
Козерог
Действуйте решительно. Сегодня можно добиться больших успехов, если не тратить время напрасно. Окружающие охотно дают советы, но они не всегда хороши; лучше руководствоваться собственным здравым смыслом. Несмотря на порой возникающие разногласия, вы сохраняете хорошие отношения со всеми. Не исключены удачные совпадения, часто с них начинаются большие перемены к лучшему. Вторая половина дня подходит для прогулок и поездок. Смена обстановки вдохновляет, наталкивает на какие-то интересные мысли, помогает по-новому взглянуть на привычные вещи.
Водолей
День приносит массу полезной информации. Все, что вы узнаете сегодня, наверняка пригодится. Будет возможность поговорить с людьми, опыт и знания которых вызывают у вас уважение. Не исключено, что вы подружитесь. Некоторые Водолеи получат отличные советы и многого добьются, последовав им. Возможно удачное решение финансовых вопросов, в последнее время тревоживших и вас, и ваших близких. День подходит для того, чтобы принимать решения о покупках, в том числе крупных. Вы безошибочно выбираете вещи, которые долго будут радовать.
Рыбы
Первая половина дня отлично подходит для начала новых дел. Вы справляетесь с ними отлично, а также получаете опыт, который вскоре наверняка пригодится. Часто помогают люди, от которых вы не ожидали ничего подобного. С совместной деятельности может начаться долгая дружба или красивая романтическая история. Позже наступит подходящее время для отдыха и спокойных размышлений. У некоторых Рыб появятся новые планы. Вскоре можно будет приступить к их осуществлению: сложатся благоприятные обстоятельства, и интуиция подскажет, что пора действовать.