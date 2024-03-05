НЕ ВСЕМ ПО КАРМАНУ! ⟩ В Таллинне выступит самый эпатажный артист Моргенштерн

«Чертов гений», - так говорит о себе главный герой топ-чартов, и с этим сложно не согласиться. У артиста множество наград, а его треки становятся хитами уже через минуту после выхода. Его новый альбом LAST ONE, вышедший осенью 2022, попал на первые места в топ-чартах Apple Music в девяти странах.

Артист, о котором говорят все. Шоумен, с которым не может сравниться никто. Тут должно быть описание, но его нет, потому что и так понятно: этот концерт будет одним из самых громких событий Таллинна в этом году!