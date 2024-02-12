Стало известно, почему принц Гарри и Меган Маркл пропустили Супербоул-2024

Несмотря на то, что герцог Сассекский недавно посетил Лаг-Вегас, он не остался на финальную игру сезона в профессиональном американском футболе, куда прибывает обычно ряд знаменитостей. Он с женой Меган Маркл сейчас активно готовится к поездке в Канаду на открытие Игр Непокоренных.

Как известно, герцог Сассекский является фанатом спорта и ранее посещал Супербоул со своей двоюродной сестрой принцессой Евгенией в 2022 году.В частности, в феврале 2024 года принц Гарри прилетел в Лондон после того, как узнал о тяжелой болезни его отца. Королю Великобритании диагностировали рак. Впрочем, младший сын монарха пробыл в Европе меньше суток, вернувшись обратно в США. Гарри даже поехал ночевать в отель, а не остался в одной из многочисленных королевских резиденций. По словам экспертов, таким образом младший брат принца Уильяма решил показать свою «финансовую самостоятельность».