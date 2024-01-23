Принц Гарри рассматривает возможность вернуться в Великобританию из-за проблем со здоровьем у членов королевской семьи

Изначально сообщалось, что принц Гарри и Меган Маркл на фоне проблем со здоровьем у Карла III и Кейт Миддлтон проявили вежливое беспокойство и вышли на связь с родственниками. Однако, как выяснилось, случившееся натолкнуло Гарри и на мысли посерьезнее.

Как передает источник, близкий к супругам, Гарри задумывается о воссоединении с семьей. Череда новостей о них заставила его переосмыслить пережитое и рассмотреть возможности возвращения на родину. «Хотя многое произошло, подобные времена напомнили ему, что жизнь коротка, а семья важна», - цитирует инсайдера The Mirror.

Более того, уточняется, что Меган и Гарри даже звонили в офис короля с предложением собственной помощи.

Источник также подметил, что Гарри без колебаний бы отправился домой прямо сейчас, вот только он уверен, что у его отца и так предостаточно поддержки. Так примирение снова откладывается. Предположительно, до тех пор, пока у Карла не состоится операция.

Кстати, Кейт Миддлтон и Карл III не единственные члены королевской семьи, столкнувшиеся с трудностями со здоровьем. На днях стало известно о злокачественной опухоли - мелономе, которую обнаружили у герцогини Йоркской и бывшей жены принца Эндрю Сары Фергюсон.