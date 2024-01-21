Звезда сериала «Как я встретил вашу маму» впервые женился и показал фото со сказочной свадьбы

Знаменитость женился еще две недели назад, однако не торопился это рассекречивать.

Для 49-летнего артиста это первый брак. Избранницей знаменитости стала психолог Джордана Джейкобс, с которой он начал встречаться в 2022 году. Радостной новостью Рэднор поделился в своем Instagram. Правда, их свадьба состоялась еще две недели назад, однако актер не торопился рассекречивать это.

«Я женился! Две недели назад. Когда была "небольшая" метель. Это были невероятные снежные выходные, наполненные блаженством. Безгранично благодарен людям, которые разделили с нами этот день, но больше всего - Джордане. Я не могу поверить, что у меня получилось назвать эту чрезвычайную женщину своей женой», - прокомментировал актер.

Звезда «Как я встретил вашу маму» также показал, какой была их свадьба. Кстати, вокруг была куча снега, поэтому атмосфера была по-настоящему сказочной. Локация была украшена гирляндами и сухоцветами. Джордана выбрала пышное белое платье и фату, а Джош - коричневый костюм и белую рубашку.