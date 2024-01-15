С точки зрения работы и деловых контактов это не самый приятный и легкий день; придется решать несколько проблем, каждая из которых по-своему интересна и сложна. Вероятны трудности в оформлении документов, конфликты с представителями государственных органов и вышестоящих инстанций. Обсуждая финансовые вопросы, старайтесь сохранять спокойствие, не превращайте конструктивную дискуссию в обмен оскорблениями и взаимными упреками.
ГОРОСКОП НА 15 ЯНВАРЯ ⟩ Львов ждет немало трудностей и проблем, а для Стрельцов день будет очень напряженным
Несмотря на то, что энергетический тонус несколько снижен, день подходит для развлечений и участия в общественных мероприятиях, а также активного отдыха и путешествий. Личные отношения находятся под влиянием позитивных тенденций, стоит активно работать над их улучшением, прикладывать усилия для поиска общего языка с близкими людьми.
Овен
Крайне нежелательны перегрузки, обилие профессиональных проблем и дел, требующих внимания, может привести к существенному ухудшению самочувствия. Зато для общения с друзьями и членами семьи этот день отлично подходит. Вероятно также улучшение финансового положения, появление нового источника доходов.
Хорошо пройдут романические свидания, возможно зарождение новой нежной привязанности. Ваши чувства сильны и не носят разрушительного характера, поэтому не стоит с ними бороться. Доверяйте своей интуиции, ее подсказки будут очень кстати.
Телец
Трудности профессионального характера будут быстро преодолены благодаря плодотворному сотрудничеству с коллегами и деловыми партнерами. День подходит для того, чтобы налаживать новые контакты, заключать сделки и решать финансовые проблемы. У многих представителей знака появятся интересные идеи, связанные с поездками и отказом от привычного образа жизни; не бойтесь расставаться с вещами, которые более не представляют для вас ценности.
Вероятно улучшение отношений влюбленных, день связан с гармонизацией личной жизни, усилением привязанностей. Семейные проблемы будут решены без значительных усилий.
Близнецы
Очень удачный день для покупок и инвестиций. Можно заключить сделки, сулящие значительную прибыль, договориться о сотрудничестве с новыми партнерами и заручиться поддержкой влиятельных персон. Жизненный потенциал высок, переутомление вам не грозит. Полезным будет активный отдых, занятия спортом способствуют улучшению настроения.
Вполне гармоничны отношения с близкими людьми. В личной жизни происходят важные для вас перемены, однако не стоит торопить события, усиливать свое влияние на окружающих. Доверьтесь судьбе и собственной интуиции – они вас не подведут.
Рак
Сегодня вам предстоит справиться с решением нелегких задач, но и награда за труды будет весьма щедрой. Однако помните о том, что силы ваши небезграничны, и не отказывайтесь от помощи. Случайная встреча может положить начало отношениям, которые сыграют значительную роль в вашей жизни; не исключено также стечение обстоятельств, требующее от вас восстановления прерванных связей.
Растет и не остается безответным ваш интерес к представителям противоположного пола. Можно внести перемены в личную жизнь, сделать ее более насыщенной и интересной. Поднимут настроение праздники в кругу старых друзей.
Лев
Дела идут неплохо, но настроение ваше переменчиво, а намерения непостоянны, что создает немало проблем. Старайтесь воздерживаться от необдуманных поступков, сохранять контроль над эмоциями; в противном случае вы рискуете спровоцировать череду неприятностей. Это удачный день для деловых контактов и встреч с новыми партнерами, однако вы должны быть осторожны, поскольку недоброжелатели весьма активны.
События этого дня позволят влюбленным лучше понять друг друга, достичь гармонии в отношениях. От некоторых планов, связанных с развлечениями и проведением досуга, придется отказаться, чтобы уделить внимание членам семьи и оказать им помощь.
Дева
Позитивные тенденции весьма сильны, и этим стоит воспользоваться тем, кто занят решением непростых задач. Приложите максимум усилий для достижения поставленной цели – сегодня у вас есть шанс добиться грандиозных успехов. С наиболее трудными делами вам предстоит справиться самостоятельно; будьте готовы взять на себя контроль над работой коллег, разобраться с административными проблемами. Финансовая картина благоприятна, незапланированные расходы маловероятны.
Прекрасный день для общения с членами семьи, а также совместных поездок, активного отдыха в кругу близких. Жизненный потенциал находится на высоком уровне, но перепады настроения и легкие недомогания не исключены.
Весы
День, когда чрезвычайно полезными будут расчетливость и практичность. Недоброжелатели могут попытаться манипулировать вами, но наверняка потерпят неудачу, как и мошенники, желающие поживиться за ваш счет. Вас посетят оригинальные идеи, позволяющие быстро решить профессиональные задачи, а своевременное воплощение в жизнь ранее составленных планов окажется очень увлекательным делом.
Доверьтесь своей интуиции: она подскажет, как следует поступить, чтобы достичь гармонии в личной жизни и преодолеть трудности, возникшие в отношениях с любимым человеком. Общительность и прекрасное настроение помогают завязывать новые знакомства и производить благоприятное впечатление на тех, кто вам интересен.
Скорпион
Настроение крайне нестабильно, возможны приступы раздражительности и агрессии, порой сложно будет контролировать свои слова и поступки. Труднее всего придется вашим близким; их попытки настроить вас на более позитивный лад, увы, не увенчаются успехом. Зато вполне плодотворными будут деловые контакты с новыми партнерами, хороший результат дадут переговоры, появятся новые предложения.
Ситуация в личной жизни улучшается постепенно, наберитесь терпения и постарайтесь не предъявлять слишком высоких требований к близким. Хорошо скажется на настроении и самочувствии активный отдых, не следует пренебрегать занятиями спортом.
Стрелец
День будет довольно напряженным, однако природная изобретательность и богатая фантазия помогут вам преодолеть все возникающие трудности. Вашему оптимизму можно только позавидовать; именно благодаря ему вас не расстраивают мелкие неприятности и не лишают душевного равновесия повседневные заботы. Хороший день для дружеских встреч, даже с деловыми партнерами лучше общаться в неформальной обстановке.
Романтическое свидание может оказаться разочаровывающим, вам не всегда будет легко соответствовать ожиданиям своего избранника. Тем, кто планирует в этот день признаться в своих чувствах, следует тщательно подбирать слова – недопонимание не исключено.
Козерог
Проявляйте осторожность во всем и будьте терпеливы. Цель близка, но попытки достичь ее немедленно вряд ли окажутся удачными. Это не самый подходящий день для активной борьбы с недоброжелателями и вообще любых противостояний; старайтесь решать возникающие проблемы мирным путем, есть шанс найти общий язык даже с наиболее негативно настроенными оппонентами.
Трудности в личной жизни не исключены, особенно у тех, кто в последнее время был погружен в собственные дела и мало внимания уделял близким. Несколько снижен жизненный потенциал, слишком активное участие в светских мероприятиях может вызвать проблемы со здоровьем.
Водолей
Постарайтесь разобраться в своих чувствах, сколь бы противоречивыми они ни казались. Только абсолютная честность с собой и окружающими позволит вам решить проблемы личной жизни, преодолеть разногласия с любимым человеком и достичь гармонии в отношениях. К сожалению, друзья и родственники вряд ли одобрят все ваши поступки; не ленитесь объяснять, что и зачем собираетесь делать.
В профессиональной сфере ситуация стабильна, значительных перемен не ожидается. Этот день больше подходит для серьезной работы или учебы, чем для развлечений, однако пренебрегать отдыхом тоже не стоит. Финансовая ситуация вполне благоприятна, возможны небольшие денежные поступления.
Рыбы
Многочисленными и разнообразными будут переживания. Вы тревожитесь из-за мелочей, но совершенно не уделяете внимания тем проблемам, решением которых следовало бы заняться. Очень полезными будут советы и рекомендации более опытных людей, не исключено появление влиятельных покровителей и добросовестных помощников. Благодаря заключенным в этот день сделкам увеличатся ваши доходы, возможны интересные предложения о сотрудничестве.
Прекрасный день для общения с людьми, живущими в других городах. Можно наносить визиты друзьям, встречаться с теми, кто разделяет ваши увлечения и интересы. Жизненный потенциал высок.