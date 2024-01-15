ГОРОСКОП НА 15 ЯНВАРЯ ⟩ Львов ждет немало трудностей и проблем, а для Стрельцов день будет очень напряженным

Несмотря на то, что энергетический тонус несколько снижен, день подходит для развлечений и участия в общественных мероприятиях, а также активного отдыха и путешествий. Личные отношения находятся под влиянием позитивных тенденций, стоит активно работать над их улучшением, прикладывать усилия для поиска общего языка с близкими людьми.

Овен

Крайне нежелательны перегрузки, обилие профессиональных проблем и дел, требующих внимания, может привести к существенному ухудшению самочувствия. Зато для общения с друзьями и членами семьи этот день отлично подходит. Вероятно также улучшение финансового положения, появление нового источника доходов.

Хорошо пройдут романические свидания, возможно зарождение новой нежной привязанности. Ваши чувства сильны и не носят разрушительного характера, поэтому не стоит с ними бороться. Доверяйте своей интуиции, ее подсказки будут очень кстати.

Телец

Трудности профессионального характера будут быстро преодолены благодаря плодотворному сотрудничеству с коллегами и деловыми партнерами. День подходит для того, чтобы налаживать новые контакты, заключать сделки и решать финансовые проблемы. У многих представителей знака появятся интересные идеи, связанные с поездками и отказом от привычного образа жизни; не бойтесь расставаться с вещами, которые более не представляют для вас ценности.

Вероятно улучшение отношений влюбленных, день связан с гармонизацией личной жизни, усилением привязанностей. Семейные проблемы будут решены без значительных усилий.

Близнецы