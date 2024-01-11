Дженнифер Лопес в свадебном платье от украинского дизайнера взорвала Сеть

Эта песня стала первой в новом альбоме «This is Me… Now», релиз которого запланирован на 16 февраля 2024 года. А также планируется выход одноименного фильма, режиссером которого стал муж Лопес, актер Бен Аффлек.

В клипе Дженнифер Лопес сменила несколько свадебных платьев. Одно из них – от украинского дизайнера Ивана Фролова. Это белое платье с пикантными вырезами в форме сердец. Оно создана в единственном экземпляре и было забронировано певицей сразу после показа коллекции «Song to Song» в Лондоне в 2023 году.

«Я всегда мечтал одеть Дженнифер Лопес в платье FROLOV. Но одновременно очень хотелось, чтобы для этого был какой-нибудь особый повод, особый момент. В это сложно поверить, однако, в конце концов, так и произошло», – рассказал основатель и креативный директор бренда Иван Фролов в комментарии Elle.