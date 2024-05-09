СМОТРИТЕ Принцесса Швеции сверкнула в костюме от эстонского дизайнера

Перевод: Седа Дунгурова

На этой неделе королевская чета Дании с государственным визитом отправилась в Швецию. В этот важный день принцесса Швеции София блистала в костюме от эстонского дизайнера Лилли Яхило.

«Большая честь видеть, что наш брючный костюм "Мона" стал одним из любимых нарядов принцессы Софии, - написала Яхило на своей странице в Facebook. - В дополнение к костюму принцесса София надела темно-синее платье "Диони" на ужин в честь королевской четы Дании». Дизайнер добавила, что платье было сшито для принцессы на заказ.

Это далеко не первый раз, когда принцесса София надевает творения эстонского дизайнера.

София неоднократно попадала в поле зрения в платье Яхило «Адель». Например, в декабре 2018 года принцесса надевала его на 75-летие королевы Сильвии.

Принцесса София надевала платья Яхило как на ужин для лауреатов Нобелевской премии, так и на Ассамблею Дислексии в Нью-Йорке.