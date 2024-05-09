Энрике Иглесиас рассказал, что Анна Курникова думает о его поцелуях с фанатками

«Совсем нет, - ответил Энрике на вопрос, ревнует ли Анна в такие моменты. - Нет. Нет, нет, нет, нет. Я всегда так делаю. Мне нравится целовать и обнимать моих поклонников, ощущать близость с ними. Анна ходит на мои концерты. Она говорит, что девушки там часто поглядывают на нее так, будто спрашивают: "И тебя это устраивает?", а она такая: "Ну да, никаких проблем, он же на сцене". Мне нравится получать любовь от моих фанатов, и я знаю, что без них я бы не был там, где я сейчас».