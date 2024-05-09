Энрике Иглесиас в новом интервью на радио SiriusXM’s Hits 1 Miami рассказал о том, как его жена, российская теннисистка Анна Курникова, относится к его поцелуям с поклонницами во время концертов и автограф-сессий. По словам певца, она совершенно не против.
Энрике Иглесиас рассказал, что Анна Курникова думает о его поцелуях с фанатками
«Совсем нет, - ответил Энрике на вопрос, ревнует ли Анна в такие моменты. - Нет. Нет, нет, нет, нет. Я всегда так делаю. Мне нравится целовать и обнимать моих поклонников, ощущать близость с ними. Анна ходит на мои концерты. Она говорит, что девушки там часто поглядывают на нее так, будто спрашивают: "И тебя это устраивает?", а она такая: "Ну да, никаких проблем, он же на сцене". Мне нравится получать любовь от моих фанатов, и я знаю, что без них я бы не был там, где я сейчас».
Напомним, что Анна Курникова и Энрике Иглесиас вместе уже более 20 лет. Они познакомились на съемках музыкального клипа на песню Escape, в котором теннисистка сыграла возлюбленную певца. С тех пор пара не расставалась, но вела закрытый образ жизни. О том, что Иглесиас и Курникова поженились, стало известно только летом прошлого года, и то случайно: Энрике выдал его брат, Хулио Иглесиас-младший. Певец и теннисистка воспитывает троих детей: сына Николаса и дочерей Люси и Машу.
Ранее Энрике не раз обвиняли в том, что он, будучи несвободным, позволяет себе лишнее в общении с поклонницами.