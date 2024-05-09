ВИДЕО У члена семьи Кардашьян обнаружили рак

Американская телезвезда рассказала, что прошла обследование в больнице, во время которого медики диагностировали у нее онкозаболевание. Крис Дженнер не раскрыла подробностей болезни, и в каком состоянии она сейчас.

На кадрах также видно, как 68-летняя Дженнер сообщает о раке своим детям. Как известно, Крис родила шестерых детей, которые стали известными на весь мир. Речь идет о Ким Кардашьян, Хлое Кардашьян, Кортни Кардашьян, Робе Кардашьян, Кендалл Дженнер и Кайли Дженнер.

«Врачи обследовали меня и обнаружили кисту и небольшую опухоль», - поделилась знаменитость. Услышав печальную новость, Кайли Дженнер не сдержала слез.

В 52 года Крис Дженнер стала продюсером одного из самых известных американских реалити-шоу. Она решила показать жизнь своей семьи. «Семейство Кардашьян» стало хитом и прославило как саму Крис Дженнер, так и ее детей. Теперь они известны в сферах моделинга, блогерства и владеют бизнесами в различных сферах. Звезда руководит предприятиями дочерей, а также запустила собственную производственную компанию Jenner Communications.