ФОТО Известная американская актриса родила прямо в бассейне

Четвертый ребенок Хилари Дафф и ее мужа, певца Мэттью Кома, родился 3 мая. Роды проходили в бассейне. Актриса также рассекретила имя, которое выбрала для дочери. Девочку назвали Таунс Мидоу Бэйр. На своей странице в Instagram Дафф делится кадрами домашних родов.

«Таунс Мидоу Бэйр, теперь мы знаем, почему она заставила нас ждать так долго...Она совершенствовала эти щечки! Я несколько месяцев мечтала подержать тебя в своих объятиях. Мы все любим тебя, будто ты была здесь все это время, красавица», - написала под фото актриса.

Мэттью Кома также поделился радостной новостью в своем Instagram, назвав жену «богиней».

Хилари Дафф и Мэттью Кома обручились в 2019 году. Кома уже не первый муж актрисы. До этого она была в браке с хоккеистом Майком Комри. У супругов родился сын. Сейчас звездная пара воспитывает четырех детей: сына Хилари от первого брака, пятилетнюю девочку Бэнкс, двухлетнюю дочь Мэй и новорожденную Таунс.