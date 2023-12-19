ЧТО ПРОИСХОДИТ? ⟩ В самый разгар вечеринки в центре Таллинна заявились люди с оружием

Две молодые и инициативные девушки недавно создали команду Celebré, и теперь занимаются организацией эксклюзивных тематических вечеринок, которые весьма популярны во всей Европе, а теперь вызывают интерес и у жителей Таллинна. Концепция таких вечеров в том, что люди не просто пьют коктейли и танцуют сами по себе, а участвуют в тщательно продуманной развлекательной программе. В течение вечера гостей ждут неожиданные сюрпризы и спецэффекты.

Люди в масках ворвались на вечеринку. Фото: Александр Лазарев

Так в самом разгаре кубинской вечеринки в баре появился подозрительный тип, который начал подсовывать гостям белый порошок в прозрачных пакетиках.

Вдруг раздался громкий хлопок, после которого в помещение ворвались люди с автоматами и в масках. Они скрутили наркоторговца, которым оказался сам Пабло Эскобар. Уводя преступника, люди в масках пожелали гостям веселого продолжения яркой вечеринки. Восторженные гости аплодировали и смеялись под впечатлением от перформанса. Многие снимали захватывающее действо на мобильные телефоны.

Захват Эскобара гости снимали на мобильные телефоны. Фото: Александр Лазарев

Пабло Эмиилио Эскобаар Гавиирия (1 декабря 1949 – 2 декабря 1993) –колумбийский наркобарон и террорист. Эскобара называют «Королем кокаина», поскольку он был лидером Медельинского картеля, контролировавшего к концу 1980 года 80 % от мирового рынка кокаина. По сей день является одним из самых известных, жестоких и богатых преступников в истории.

Разумеется, были на «Кубинской вечеринке» в Таллинне и зажигательные танцы. Профессиональные танцоры из Heaven’s heaven впечатлили публику бачатой и сальсой, демонстрируя искусство страсти и чувственности в каждом движении. Гости сами смогли окунуться в мир латиноамериканских танцев, благодаря мастер-классам от опытных инструкторов, что добавило этому вечеру ярких красок.

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