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Осенью в моде цветы: Дженнифер Лопес удивила публику, надев откровенное платье

Limon.ee
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Дженнифер Лопес удивила публику, надев откровенное платье.
Дженнифер Лопес удивила публику, надев откровенное платье. Фото: Frazer Harrison

Если кто-то и может осенью сделать цветы модными, то это Дженнифер Лопес, которая тотально контролирует своего мужа Бена Аффлека. Певица посетила церемонию награждения Daytime Beauty Awards, посвященную науке о красоте, здоровье и благополучии в Лос-Анджелесе, где провела мастер-класс о том, как сделать так, чтобы ваши летние цветочные образы легко переходили в осенний сезон.

Вручая награду «За выдающиеся достижения в фитнесе» своей подруге и персональному тренеру знаменитостей Трейси Андерсон, Лопес нарядилась в квинтэссенцию начала осени - платье с неожиданно новаторским принтом, пишут Fakty.

Для мероприятия она выбрала платье с цветочным узором от Bach Mai Resort с глубоким V-образным вырезом и объемной юбкой-фонариком. Летний образ, переливающийся красными и розовыми оттенками, она сочетала с парой босоножек на ремешках цвета фуксии, клатчем и бриллиантовыми серьгами-каплями. Звезда собрала волосы в гладкий пучок, а бронзовый оттенок лица дополнила дымчатым макияжем глаз и ярко-розовой помадой.

Фото: Frazer Harrison
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