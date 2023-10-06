Осенью в моде цветы: Дженнифер Лопес удивила публику, надев откровенное платье

Если кто-то и может осенью сделать цветы модными, то это Дженнифер Лопес, которая тотально контролирует своего мужа Бена Аффлека. Певица посетила церемонию награждения Daytime Beauty Awards, посвященную науке о красоте, здоровье и благополучии в Лос-Анджелесе, где провела мастер-класс о том, как сделать так, чтобы ваши летние цветочные образы легко переходили в осенний сезон.