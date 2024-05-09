Продукты питания в Эстонии значительно подорожали, но разница в ценах с Финляндией действительно поражает. «Есть несколько причин, по которым цены в эстонской и финской Prisma различаются», - объясняет Каймо Нитару, директор по закупкам и ассортименту Prisma.
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ФОТО ⟩ Сравнение цен: жизнь в Финляндии уже не кажется такой дорогой
«Я сравнила цены на потребительские товары в Prisma в Эстонии и цены в Prisma в Финляндии в те же выходные. Некоторые из них действительно дешевле, но большинство - нет», - пишет жительница столицы Сооя в группе Expats in Tallinn в социальных сетях.