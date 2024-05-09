ФОТО Сравнение цен: жизнь в Финляндии уже не кажется такой дорогой

«Я сравнила цены на потребительские товары в Prisma в Эстонии и цены в Prisma в Финляндии в те же выходные. Некоторые из них действительно дешевле, но большинство - нет», - пишет жительница столицы Сооя в группе Expats in Tallinn в социальных сетях.