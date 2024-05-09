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ФОТО Сравнение цен: жизнь в Финляндии уже не кажется такой дорогой

Limon.ee
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Продукты питания в Эстонии значительно подорожали, но разница в ценах с Финляндией действительно поражает. «Есть несколько причин, по которым цены в эстонской и финской Prisma различаются», - объясняет Каймо Нитару, директор по закупкам и ассортименту Prisma.

«Я сравнила цены на потребительские товары в Prisma в Эстонии и цены в Prisma в Финляндии в те же выходные. Некоторые из них действительно дешевле, но большинство - нет», - пишет жительница столицы Сооя в группе Expats in Tallinn в социальных сетях.

«Теперь я завидую своему другу, живущему в Финляндии», - признается она. 

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