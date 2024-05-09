Сногсшибательный наряд артистки покорил собравшихся, но оказался очень неудобным. Как видно на кадрах, охранники просто переставляли певицу с места на место, как красивую статуэтку.
СУМАСШЕДШАЯ ИДЕЯ ⟩ Певица Тайла в платье из песка не могла самостоятельно передвигаться на Met Gala 2024
В ночь на вторник, 7 мая, в Нью-Йорке состоялся ежегодный бал Института костюма Met Gala 2024. На мероприятии традиционно собрались самые яркие представители мирового шоу-бизнеса.
Темой мероприятия в этом году стали «Спящие красавицы: пробуждение моды», дресс-код: «Сад времени». Селебрити старались перещеголять друг друга изысканными нарядами.
Особенно отличилась южноафриканская певица и автор песен Тайла Лаура Ситал, известная под псевдонимом Tyla.Красотка появилась на рауте в платье из песка.
«Застывший песок» от Balmain произвел сногсшибательное впечатление.
В руках у артистки был необычный аксессуар в виде песочных часов. Однако, как известно, красота требует жертв. В своем чудо-платье Тайла не могла самостоятельно передвигаться. Как видно на кадрах, охранники просто переставляли певицу с места на место, как красивую статуэтку.
Зато самые отъявленные модники признали, что такого наряда еще никто не носил.