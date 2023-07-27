ТИХИЙ УЖАС! ⟩ «Женщина-вампир» сделала 49 модификаций тела: вставила титановые рога и зататуировала глаза

Мексиканка Мария Хосе Кристерна известна как «женщина-вампир».

Как пишет dailystar.co.uk, она в целом сделала 49 модификаций тела, в том числе клыкастые зубы, раздвоенный язык, титановые рога и татуировки глаз.

К слову, 47-летняя, имеющая юридическое образование и воспитывающая четырех детей – рекордсменка Книги рекордов Гиннеса. Она покрыла 90% своего тела татуировками и щедро начинила его имплантами.

Интересно, что она происходит из очень религиозной семьи. Впервые Мария начала менять свое тело, когда ей было всего 14 лет, сделав свою первую татуировку.

Затем в 30 лет она сделала свою первую модификацию с помощью имплантата, решив вставить его себе во лоб в знак «освобождения».

Свой вид женщина называет признаком мужества, силы и свободы, после того как она пережила домашнее насилие.

«Единственный способ уйти от насилия и злоупотреблений – любить себя. Мы пришли в этот мир, чтобы быть счастливыми», - сказала она.

Но не все положительно реагируют на ее уникальный внешний вид. Мария рассказала, что люди рядом с ее домом сначала переходили улицу, когда видели ее, и крестились, словно она была дьяволом. Некоторые даже обвиняли ее в одержимости или употреблении наркотиков.

Теперь у нее есть преданные поклонники, хвалящие ее внешность, а некоторые называют ее «прекрасной богиней» и «произведением искусства».