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Высокие доходы, любовь, путешествия: Тамара Глоба назвала три знака Зодиака, которых ждут счастливые перемены

Limon.ee
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Лето. Иллюстративное фото
Лето. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Известный астролог Тамара Глоба сделала прогноз, пишет teleprogramma.pro.

Астролог Тамара Глоба рассказала, каким знакам Зодиака стоит ожидать позитивных перемен в жизни, начиная с 6 июля. Можно путешествовать, отправляться в поездки. Все-таки лето на дворе!

В эти дни все сложится идеально у тех, кто рожден под знаками Девы, Скорпиона и Козерога.

Девам звезды сулят удачных отдых в кругу близких. Хорошо им удастся и работа по дому, и учеба, если вдруг они решат за нее взяться.

Скорпионам обещано получение дохода, в том случае, если они займутся интеллектуальной творческой деятельностью.

У Козерогов тоже возможна прибыль, но несмотря на это, им рекомендуется урезать расходы на отдых и развлечения. Эти деньги лучше потратить на детей.

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