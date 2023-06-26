Королева Камилла не хочет пускать Гарри во дворец

Однако против этого выступает королева-консорт Камилла. По ее мнению, Гарри недостоин того, чтобы жить во дворце, так как он продолжает судиться с британскими СМИ.

При этом Карл III, как утверждают таблоиды, хотел бы воссоединения семьи – это позволило бы забыть о былых противоречиях. Но Камилла хорошо помнит, как в своих воспоминаниях Гарри назвал ее «злой мачехой», и не собирается этого прощать.