ЖИЗНЬ В КАРТИНКАХ ⟩ Лийса Леэтма отпраздновала первый день рождения своей дочери

«Единственная в нашей семье Эльза, Эльсунн, ежик Эльзоник, известный многим как Эльсунчо, празднует сегодня свой первый день рождения», - пишет в Instagram блогер Лийса Леэтма.

«Я даже не собираюсь говорить о том, как быстро пролетело время, но скажу, что я так счастлива и горжусь тем, что у меня есть такая замечательная куколка, которая любит меня больше всего на свете, а я люблю ее», - добавляет она.

Первый ребенок Лийсы Леэтмы и музыканта Йоосепа Ярвесаара родился 18 декабря прошлого года. «Она здесь! Я всегда хотела как-то передать позитив и солнечный свет моей бабушки Эльзы в этой жизни, а что может быть лучше, чем передать ее силу нашему маленькому солнечному ребенку! Добро пожаловать домой, наша цыпочка Эльза!»- поделилась она в Instagram год назад.

Несколько дней назад Лийса также поделилась милой семейной фотографией, которую она озаглавила так: «Семь лет приключений, и последнее из них мы провели с нашим маленьким ежиком. Лучшего и пожелать нельзя!».