Женский гороскоп на неделю 14-20 ноября 2022: Овнам – ожидание, а Рыбам – тревоги

Гороскоп на неделю для женщин поможет представительницам прекрасного пола сориентироваться и планировать знаковые события на определенные дни, чтобы получить максимальный результат. Зная, что готовят звезды, можно приумножить сбережения, наладить личную жизнь и даже устроиться на новую работу.

Овен

Представительницы этого знака смогут менять планы в зависимости от своего настроения. Однако неделя не будет легкой. Овнам придется принимать важные и сложные решения, а работа будет больше интеллектуальной. Ответственной за такие изменения станет Венера, которая войдет в знак Стрельца. Звезды рекомендуют Овнам затаиться и выждать, пока Венера не сменит свое положение. В этот период будет мало ясности в происходящем.

Телец

Женщинам-Тельцам на этой неделе можно все и даже больше. Небесные светила простят им все. За этот процесс ответственен Меркурий. Он поможет найти компромисс с близкими в семье, что поможет получить ещё больше поддержки от них, благодаря чему вы сможете удержаться на плаву в ближайшем будущем. Также будет много приятных и не очень событий, которые помогут посмотреть на происходящее и оценить ситуацию с другой стороны.

Близнецы