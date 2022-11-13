Астрологический прогноз для женщин на неделю поможет принять верное решение, чтобы пройти сложный период в жизни, пишет glavred.info.
Женский гороскоп на неделю 14-20 ноября 2022: Овнам – ожидание, а Рыбам – тревоги
Гороскоп на неделю для женщин поможет представительницам прекрасного пола сориентироваться и планировать знаковые события на определенные дни, чтобы получить максимальный результат. Зная, что готовят звезды, можно приумножить сбережения, наладить личную жизнь и даже устроиться на новую работу.
Овен
Представительницы этого знака смогут менять планы в зависимости от своего настроения. Однако неделя не будет легкой. Овнам придется принимать важные и сложные решения, а работа будет больше интеллектуальной. Ответственной за такие изменения станет Венера, которая войдет в знак Стрельца. Звезды рекомендуют Овнам затаиться и выждать, пока Венера не сменит свое положение. В этот период будет мало ясности в происходящем.
Телец
Женщинам-Тельцам на этой неделе можно все и даже больше. Небесные светила простят им все. За этот процесс ответственен Меркурий. Он поможет найти компромисс с близкими в семье, что поможет получить ещё больше поддержки от них, благодаря чему вы сможете удержаться на плаву в ближайшем будущем. Также будет много приятных и не очень событий, которые помогут посмотреть на происходящее и оценить ситуацию с другой стороны.
Близнецы
На этой неделе Близнецам позволено уйти в себя и уединиться, чтобы вспомнить прошлое. Однако слишком длительное уединение приведет к неприятностям на работе и дома. Опыт таких исканий у Близнецов есть, а в совокупности с интуицией они помогут найти верные решения. Гороскоп на неделю для женщин Близнецов предостерегает от участия в «мутных» делах и авантюрах. Над любым предложением нужно хорошенько подумать.
Рак
Звезды пророчат представительницам этого знака неприятности в личной жизни. Возможны ссоры и конфликты. В данном случае понадобится умение мыслить позитивно. В конце недели ситуация изменится к лучшему, баланс в доме восстановится. Кроме того, гороскоп просто требует от женщин быть разборчивее в выборе мужчин. Наилучшими днями для знакомства будут понедельник и вторник.
Лев
Звезды расположись таким образом, что на грядущей неделе вы станете победительницами в любовной сфере. Причиной тому сильный Меркурий в Стрельце. Такое положение планет подарит женщинам успех в поисках второй половинки. Замужним представительницам прекрасного пола такое положение планет принесет свои выгоды. Гороскоп рекомендует флиртовать. Это поможет поднять свою самооценку.
Дева
Прекрасные представительницы этого созвездия должны обратить пристальное внимание на свое здоровье. Эффективными будут все омолаживающие процедуры, можно начать курс похудения. Гороскоп рекомендует больше улыбаться и общаться с добрыми людьми. Также стоит отложить рутинные и скучные дела. В конце недели придет удачное время для творчества и работы. Меркурий поможет Девам в любых начинаниях.
Весы
Эта неделю пройдет под знаком ослабевающей Венеры, поэтому женщинам-Весам придется несладко. Держите в узде свои эмоции. Для этого можно заняться йогой, спортом, дыхательной гимнастикой или в конце концов отправиться на прогулку. На этой неделе женщинам-Весам не удастся изменить финансовое положение или улучшить ситуацию в личной жизни. Неделя благоприятна для саморазвития, проведения духовных практик.
Скорпион
Венера будет слабой, поэтому представительницам этого знака придется повременить с важными делами на работе и заняться рутиной. Гороскоп рекомендует посвятить это время себе. Два любых дня лучше выделить для уединения, чтобы услышать себя, правильно расставить приоритеты и подойти к следующей неделе полными сил. В эти дни можно погадать на судьбу. Также на следующей неделе можно будет исправить ошибки прошлого.
Стрелец
Слабая Венера станет причиной сложностей и в этом случае. Она ослабит веру в себя у Стрельцов. В такие дни не стоит закрываться и отказываться от общения с людьми. Также повышается риск ощутить беспричинную тревогу. Женский гороскоп сулит изменения к концу периода. Одинокие встретят свою вторую половинку и заведут новые знакомства.
Козерог
Прекрасные представительницы этого земного знака проведут большую часть времени в задумчивости. Этому будет способствовать все та же слабая Венера. Женский гороскоп обещает проблемы, возникающие из-за движения небесных светил. Козерогам следует носить амулеты. Важные дела лучше отложить на четверг или пятницу.
Водолей
Представительницам этого знака Зодиака лучше обратить внимание на семью и домашние дела. Также эффективными будут обучающие курсы и любая учеба. Меркурий для этого даст импульс. Этот момент важно не пропустить, чтобы прийти к успеху в будущем.
Рыбы
Прекрасным Рыбам придется примерить роль миротворца в спорах близких. Венера войдет в Стрельца и принесет Рыбам еще больше беспокойства и тревоги. Ситуация начнет меняться с четверга, поэтому гороскоп на неделю для женщин-Рыб рекомендует взять себя в руки и пройти этот период. Благодаря этому вы сохраните прекрасные отношения с близкими.