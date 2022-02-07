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Смотрите, кто пришел на день рождения ресторана Kitchen Rõõm

5 лет ресторану Kitchen Rõõm! И это целая жизнь для ресторана, со всеми ее трудными и прекрасными моментами, свидетелями которых стали вы – горячо любимые гости!

За 5 лет успешной работы ресторан Kitchen Rõõm или «Кухня Радости» приобрел огромное число друзей, которые 5 февраля пришли с цветами и подарками, чтобы отметить этот маленький юбилей. Праздничную программу со множеством загадок, розыгрышей и призов вели Виталий Вестеринен и Алина Захарова, а за музыкальным пультом был один из самых популярных дидждеев Таллинна Петр Петросян.

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