КТО ЭТО? ⟩ В Сети опубликованы фотографии молодой Волочковой, и никто не верит, что это она

Аргументом, что на снимках действительно изображена Анастасия, является статья на портале spletnik.ru, где несколько лет назд и были опубликованы фото.

Некто под ником maxxxima пишет: «Наткнулась на фотосет юной Анастасии Волочковой авторства Валентина Перельмутера, фотографа, который работал в Мариинском театре около 20 лет. Валентин Перельмутер ведет интересный блог на FB, где делится фотографиями звезд балета прошлого века. Думаю, балетоманы знают о нем, я же только на днях обнаружила его работы.

Копирую его пост на FB от 5 декабря 2019: из истории Мариинского балета

Анастасия Волочкова

При всей сегодняшней одиозности этой балерины мы не можем не признать, что А. Волочкова - одарённая, хорошо профессионально подготовленная артистка балета. Да и начала она свою карьеру в Петербурге, прекрасно исполнив главные партии в классических балетах. Её высоко ценили О. Виноградов, Ю. Григорович, В. Васильев. Она, как известно, предпочла идти своей дорогой, приобретя в популярности, но явно потеряв в профессии.

Мне довелось фотографировать Анастасию в пору окончания ею Академии. Разумеется, внешне она, семнадцатилетняя, очень далека от сегодняшнего своего имиджа. Я предлагаю для публикации несколько её портретов, сделанных в начале профессионального пути. Спасибо за внимание. Фотограф Валентин Перельмутер».

Смотрите все фотографии юной Волочковой ЗДЕСЬ!