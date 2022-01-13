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ВИДЕО ⟩ Врач-психиатр в Петербурге сорвался на прохожего и устроил разборки со стрельбой

Снимок иллюстративный ФОТО: Shutterstock

Пострадавший был доставлен в больницу с химическим ожогом глаз, пишет Пятый канал.

Полиция Петербурга разбирается в вооруженном конфликте психиатра и строителя. Врач вышел погулять с собакой. Та укусила за перчатку случайного прохожего. Мужчина возмутился. И тогда целитель человеческих душ достал газовый пистолет.

В итоге прохожий оказался в больнице с химическим ожогом глаз. Психиатра успокоили, взяли с него подписку о невыезде, и возбудили уголовное дело.

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