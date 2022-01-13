ВИДЕО ⟩ Врач-психиатр в Петербурге сорвался на прохожего и устроил разборки со стрельбой
Пострадавший был доставлен в больницу с химическим ожогом глаз, пишет Пятый канал.
Пострадавший был доставлен в больницу с химическим ожогом глаз, пишет Пятый канал.
Полиция Петербурга разбирается в вооруженном конфликте психиатра и строителя. Врач вышел погулять с собакой. Та укусила за перчатку случайного прохожего. Мужчина возмутился. И тогда целитель человеческих душ достал газовый пистолет.
В итоге прохожий оказался в больнице с химическим ожогом глаз. Психиатра успокоили, взяли с него подписку о невыезде, и возбудили уголовное дело.