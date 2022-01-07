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«Танцую пьяная, плюю в рожу – веду себя как хочу»: Блиновская оправдалась за скандальное интервью с Собчак

Ксения Собчак и Елена Блиновская ФОТО: скриншот с youtube.com

Журналистка Ксения Собчак стартовала в 2022 году со скандального интервью с создательницей «марафонов желаний» Еленой Блиновской. Беседа с миллионером и блогером для Youtube-канала собрала почти пять миллионов просмотров за несколько дней.

В интервью Собчак пыталась разговорить Блиновскую, но постоянно наталкивалась на стену и на агрессию, пишет TopNews.ru.

Во время встречи женщины сплавлялись по реке Катунь на Алтае. Собчак в какой-то момент напомнила, что Блиновская проходит занятия в маленьких группах, но рассылает всем SMS.

«Вот честно — я тебе сейчас в рожу плюну. Или скину за борт», – зло заявила Блиновская.

Собчак просила коуча сохранить терпение и не быть ребенком, но та заявляла, что может быть и взрослой и ребенком.

Также Блиновская не стала делиться данными о зарплате, доходах, своем образовании, половину вопросов игнорировала и вела себя достаточно высокомерно.

Это заметили пользователи, которых восхитила выдержка Собчак и нетерпение Блиновской.

Сама же Блиновская после неегативных отзывов подтвердила, что на интервью была закрытой и злой. По ее словам, у нее есть свои причины.

У себя на странице в Instagram Блиновская сообщила, что Собчак опоздала и на интервью, и на день рождение, где была ведущей.

«Именно об этом я и говорю Ксюше в интервью: «Давай покажем правду, что ты пассивный агрессор, а не "обложимся лошадками"»,— заявила Блиновская.

Позже Блиновская и вовсе дала всем понять, что будет вести себя так, как хочет.

Она опубликовала видео со своего роскошного дня рождения на Алтае и заявила, что будет танцевать пьяной, плевать в рожи и вести себя «как хочет».

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