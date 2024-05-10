ДОЧКИ-МАТЕРИ Таллиннки Алена и Паола Мейдра живут и работают вместе: «Мы празднуем День матери 365 дней в году!»

Алена Мейдра - художественный руководитель, сценарист, режиссер-постановщик Музыкального театра SLL, а еще - мать очаровательной Паолы Мейдра, которая, впрочем, артистка этого самого театра. Поет Паола с самого детства, и помимо проектов, в которых она работает со своей мамой, сейчас еще преподает вокал и работает актрисой в Виру варьете.

Живет большая семья в большом доме за городом. «Нам комфортно, весело, интересно», - рассказывает в студии Limon Live Алена. Впрочем, творческий процесс в доме Мейдра кипит 24 часа в сутки. «Мама пишет сценарий, я распеваюсь в своей комнате. Папа критически на все это смотрит, читает сценарии, что-то советует. Старший брат Александр - пишет музыку, что-то снимает. Творческий процесс идет нон-стоп», - описывает будни Паола Мейдра.

Паола и Алена Мейдра в студии Limon LIVE. Фото: Tairo Lutter / Postimees

«Если раньше я хотела быть более самостоятельной, то когда подросла, поняла, что мама - это мой единственный - самый лучший друг. Мы с мамой общаемся как подруги, и дома у нас очень дружественная атмосфера, - говорит Паола. – Конфликты бывают иногда, и то по делу!»

«Это даже не конфликты, - уточняет Алена Мейдра. - Это творческие споры, в которых всегда рождается истина. Поэтому конфликты - это слово не про нас!»

Паола и Алена Мейдра в студии Limon LIVE. Фото: Tairo Lutter / Postimees

Сильный голос и явный драматический талант у Паолы раскрылся в раннем детстве. Ее мама и вовсе считает, что с самого дня ее рождения.