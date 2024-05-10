Они общаются как две подружки: просто, легко, с улыбкой и определенной долей иронии по отношению друг к другу. Накануне праздника Дня матери, который Эстония будет отмечать уже в это воскресенье, 12 мая, мы пригласили в студию удивительный и необычный творческий дуэт Алену и Паолу Мейдра.
ДОЧКИ-МАТЕРИ ⟩ Таллиннки Алена и Паола Мейдра живут и работают вместе: «Мы празднуем День матери 365 дней в году!»
Алена Мейдра - художественный руководитель, сценарист, режиссер-постановщик Музыкального театра SLL, а еще - мать очаровательной Паолы Мейдра, которая, впрочем, артистка этого самого театра. Поет Паола с самого детства, и помимо проектов, в которых она работает со своей мамой, сейчас еще преподает вокал и работает актрисой в Виру варьете.
Живет большая семья в большом доме за городом. «Нам комфортно, весело, интересно», - рассказывает в студии Limon Live Алена. Впрочем, творческий процесс в доме Мейдра кипит 24 часа в сутки. «Мама пишет сценарий, я распеваюсь в своей комнате. Папа критически на все это смотрит, читает сценарии, что-то советует. Старший брат Александр - пишет музыку, что-то снимает. Творческий процесс идет нон-стоп», - описывает будни Паола Мейдра.
«Если раньше я хотела быть более самостоятельной, то когда подросла, поняла, что мама - это мой единственный - самый лучший друг. Мы с мамой общаемся как подруги, и дома у нас очень дружественная атмосфера, - говорит Паола. – Конфликты бывают иногда, и то по делу!»
«Это даже не конфликты, - уточняет Алена Мейдра. - Это творческие споры, в которых всегда рождается истина. Поэтому конфликты - это слово не про нас!»
Сильный голос и явный драматический талант у Паолы раскрылся в раннем детстве. Ее мама и вовсе считает, что с самого дня ее рождения.
«Когда мы выписывались из роддома, мне врач сказал – наконец-то гастроли закончены, забирайте, и уезжайте с артисткой домой, - вспоминает с улыбкой Алена. – У Паолы с рождения очень низкий голос. И она заводила все родильное отделение ночью. Поэтому они были рады, когда мы уехали домой».
Впрочем, стать артисткой в варьете у Паолы тоже получилось играючи. «Один раз попробовала там выступить и так там и осталась», - говорит Паола.
Когда Паола была еще маленькой девочкой, Алена Мейдра открыла в Таллинне творческий центр «Фантазия», чтобы вместе с ее дочерью вокалом могли заниматься и другие талантливые дети. Но так артистично у них это получалось, что в творческом порыве у сценариста и режиссера Алены с подопечными родился первый музыкальный спектакль «Полярный мульт-экспресс».
«И вот мы как на этот экспресс сели, так он нас безостановочно и привез в следующую постановку, которая называлась «Королевство кошек», - вспоминает Алена Мейдра. Впрочем, вскоре так и родился музыкальный театр «Sakala Laululapsed», который недавно был переименован в «SLL». «Дети выросли, а коллектив остался», - разводит руками Алена.
В этом году театр отмечает 15-летие. «За плечами долгая и интересная работа, мы поставили 22 мюзикла, 8 профессиональных заказных проектов и бесчисленное множество шоу-программ», - рассказывает Алена.
День матери в творческой семье Мейдра отмечают 365 дней в году.
«У нас в семье каждый день праздник, нам не нужен какой-то повод, чтобы дарить подарки, потому что мы каждый день настолько близки, что нас не объединяют праздники, нас объединяет, что мы такие!» - объясняет Паола.
Всем мамам Алена и Паола Мейдра желают накануне Дня матери таких же добрых отношений со своими детьми. «Понимания, принятия друг друга. И теплоты!» - говорит Алена.
Мы присоединяемся к поздравлениям! С наступающим Днем матери! Материнство - пожалуй, нет труднее работы, но и нет в мире большего счастья. Терпения, сил вам и чувства юмора на крутых виражах, дорогие наши мамы!