«Зажигает»: муж Николь Кидман дал редкий комментарий об их браке

Кит отметил, что когда актриса посещает один из его концертов или выступлений, это его еще «больше зажигает».

«Я пытаюсь произвести на нее впечатление», – сказал музыкант.

Николь и Кит, которые в понедельник, 6 мая 2024 года, вместе посетили Met Gala, 25 июня будут праздновать 18-ю годовщину свадьбы. Супруги воспитывают двух общих дочерей: 15-летнюю Сандей и 13-летнюю Фейт.

От бывшего мужа Тома Круза у Кидман есть двое детей: 31-летняя Изабелла Джейн Круз и 29-летний Коннор Энтони Круз. Их экс-пара в свое время усыновила, однако актриса практически не общается с наследниками.

Николь и Кит впервые встретились 15 января 2005 года на празднике G'Day USA в Лос-Анджелесе. Они оба из Австралии. Знаменитости обменялись номерами, но певец не звонил Кидман в течение четырех месяцев.

Пара объявила о помолвке в мае 2006 года, а через месяц - 25 июня 2006 года - поженились в Сиднее.

Ранее Николь рассказывала, когда убедилась, что точно станет женой Кита Урбана. На 38-й день рождения актрисы ее будущий муж пришел к ней в 5:30 утра с букетом гардений, что очень тронуло именинницу.

«В тот момент я поверила, что он - любовь моей жизни. Может, потому, что я - глубокий романтик, или из-за того, что я - актриса, или из-за того, что имею сильную веру», - отметила экс-супруга Тома Круза.