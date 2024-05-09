Кейт Миддлтон идет на поправку: что известно

Из-за серьезных семейных обстоятельств принц Уильям изменил свой рабочий график, чтобы помочь жене Кейт и их трем маленьким детям: десятилетнему принцу Джорджу, девятилетней принцессе Шарлотте и шестилетнему принцу Луи.

Знаком того, что выздоровление принцессы Уэльской прогрессирует, стало свежее сообщение Кенсингтонского дворца. Известно, что принц Уильям примет участие в двух публичных мероприятиях, поэтому он покинет Виндзор на одну ночь.

В четверг, 9 мая 2024 года, будущий король Великобритании совершит свой первый официальный визит в Корнуолл и на острова Силли после того, как стал герцогом Корнуольским.

Сначала Уильям посетит место, где будет построен первый проект герцогства Корнуольского - жилье для бездомных. Проект, реализованный совместно с корнуольской благотворительной организацией St Petrocs, создаст 24 дома для поддержки бездомных людей.

Затем принц Уэльский посетит пляж Фистрал, где познакомится с организациями, которые им занимаются.

В пятницу, 10 мая 2024 года, муж Кейт Миддлтон отправится на острова Силли в гавань Сент-Мэри, которая расположена в Герцогстве и обслуживает пассажиров и суда. Уильям проведет время с операторами порта, прежде чем посетить больницу St Mary's Community Hospital.

В общем, принц Уэльский совершит больше выходов, прежде чем его дети отправятся на летние каникулы.