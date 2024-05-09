Выздоровление Кейт Миддлтон, похоже, идет по плану, поскольку она продолжает лечение дома в Виндзоре после того, как в феврале 2024 года ей диагностировали рак. Об этом пишет Фокус, ссылаясь на Hello Magazine.
Кейт Миддлтон идет на поправку: что известно
Из-за серьезных семейных обстоятельств принц Уильям изменил свой рабочий график, чтобы помочь жене Кейт и их трем маленьким детям: десятилетнему принцу Джорджу, девятилетней принцессе Шарлотте и шестилетнему принцу Луи.
Знаком того, что выздоровление принцессы Уэльской прогрессирует, стало свежее сообщение Кенсингтонского дворца. Известно, что принц Уильям примет участие в двух публичных мероприятиях, поэтому он покинет Виндзор на одну ночь.
В четверг, 9 мая 2024 года, будущий король Великобритании совершит свой первый официальный визит в Корнуолл и на острова Силли после того, как стал герцогом Корнуольским.
Сначала Уильям посетит место, где будет построен первый проект герцогства Корнуольского - жилье для бездомных. Проект, реализованный совместно с корнуольской благотворительной организацией St Petrocs, создаст 24 дома для поддержки бездомных людей.
Затем принц Уэльский посетит пляж Фистрал, где познакомится с организациями, которые им занимаются.
В пятницу, 10 мая 2024 года, муж Кейт Миддлтон отправится на острова Силли в гавань Сент-Мэри, которая расположена в Герцогстве и обслуживает пассажиров и суда. Уильям проведет время с операторами порта, прежде чем посетить больницу St Mary's Community Hospital.
В общем, принц Уэльский совершит больше выходов, прежде чем его дети отправятся на летние каникулы.
Сын короля Карла III планирует «увеличить свой дневник публичных мероприятий в течение следующих двух месяцев». Также известно, что принц Уильям не планирует видеть своего младшего брата принца Гарри, пока тот будет в Лондоне.
Обновления о состоянии здоровья Кейт Миддлтон довольно редкие, поскольку она объявила, что проходит профилактическую химиотерапию, в марте 2024 года. Тогда мама троих детей попросила предоставить ей «время, пространство и приватность», пока она завершит лечение.
22 марта принцесса Уэльская объявила о своем диагнозе в трогательном видеообращении, отметив: «Это, конечно, стало огромным шоком, и мы с Уильямом делали все возможное, чтобы обработать и решить это частным образом ради нашей молодой семьи».
Некоторое время Уэльские провели в Норфолке, даже не посетив традиционную пасхальную службу. А в середине апреля 2024 года принц Уильям вернулся к общественности, появившись на мероприятиях в Западном Лондоне и Суррее.
Какой тип рака у Кейт Миддлтон?
Кенсингтонский дворец не разглашает тип рака принцессы, поскольку старшие члены королевской семьи пытаются сохранить конфиденциальность ее личного здоровья и медицинских записей.
Почему Кейт Миддлтон сделали операцию?
Причины операции на брюшной полости, которую принцесса Уэльская перенесла в январе 2024 года, также не разглашаются. Отмечалось, что медицинская процедура была запланированной и не из-за онкологии.
Король Карл ІІІ, который сам лечится от онкологии, всячески поддерживает невестку. Как известно, британский монарх очень тесно общался с Кэтрин, предлагая непоколебимую поддержку в трудное время.
Карл III говорил: «Кэтрин демонстрирует необычайную силу, и мы все поддерживаем ее на каждом шагу».