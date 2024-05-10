Кейт Миддлтон получила плохие новости, пока Уильяма не было рядом

Кэрол и Майкл Миддлтон, родители принцессы Уэльской, были близки с Тони Хенманом, отцом британского теннисиста Тима Хенмана. Мужчина, как сообщается, умер в пятницу, 3 мая 2024 года, в возрасте 84 лет.

Мистер Хенман и его жена Джейн были гостями на королевской свадьбе принца Уильяма и Кейт Миддлтон в Вестминстерском аббатстве в 2011 году. Как известно, мужчина был адвокатом. Он также посещал с женой знаменитый теннисный турнир Уимблдон, где сидел рядом с родителями принцессы Кэтрин. Об этом сообщает Mirror.

Все Миддлтоны, включая Кейт и ее сестру Пиппу, известны как фанаты тенниса, и все в течение многих лет были постоянными посетителями турнира.

Новость о потере пришла, когда принц Уильям, который также имеет титул герцога Корнуольского, совершил поездку на Фистрал-Бич вскоре после того, как его брат, принц Гарри, был в Великобритании для выступления в соборе Святого Павла на его Играх Непокоренных. Это первая поездка с ночевкой Уильяма после того, как мир узнал о тяжелой болезни его жены. Эксперты расценили это как знак, что Кэтрин выздоравливает, если муж может покинуть ее дольше, чем на день.