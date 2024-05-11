ГОРОСКОП НА 11 МАЯ У Львов будет трудный день, а Рыб ждут неожиданности

Козерог

Благоприятный день для работы. Вы способны добиться успеха во многих делах, в том числе таких, с которыми прежде не могли справиться ни вы, ни ваши знакомые. Часто оказываются удачными именно те ваши идеи, которые окружающие считают странными, даже нелепыми. Будьте готовы действовать на свой страх и риск. Вторая половина дня порадует отличными новостями. Эти известия могут касаться и работы, и сферы личных отношений. Не исключены и предложения, на которые вы с радостью согласитесь без долгих раздумий.

Водолей

Насыщенный и довольно утомительный день. У вас много дел, среди них есть весьма срочные. Важно настроиться на серьезный лад с самого утра. Так вы многое успеете и не допустите ошибок, о которых пришлось бы пожалеть. Будьте готовы действовать самостоятельно. Возможно, сегодня вас не смогут поддержать даже люди, которые искренне хотят помочь. День подходит для покупок. Можно приобретать вещи для дома: вы безошибочно выбираете все самое лучшее. Некоторых Водолеев ждут неожиданные подарки, в том числе довольно ценные.

Рыбы

День может быть полным неожиданностей. Что бы ни происходило, вы сохраняете спокойствие и самообладание, идете к цели, ни на что не отвлекаясь. Могут появиться какие-то интересные идеи, новые планы; позже вы обязательно к ним вернетесь. Пока же есть возможность собрать информацию, которая наверняка пригодится. Радует поддержка близких. Чувствуя, что рядом есть люди, на которых всегда можно положиться, вы с энтузиазмом беретесь даже за самые сложные дела. Добиться успеха удается не сразу, но вы даже не задумываетесь о том, чтобы отступить.