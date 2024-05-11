Начало дня будет беспокойным. Особенно трудно приходится чувствительным и впечатлительным людям. Их могут одолевать мрачные мысли. Отношения между теми, кто прежде отлично ладил, порой портятся из-за безосновательных подозрений, недоверия, пишет «Дворец».
ГОРОСКОП НА 11 МАЯ ⟩ У Львов будет трудный день, а Рыб ждут неожиданности
Старайтесь смотреть на вещи позитивно: это многое упрощает. Со временем усиливается влияние позитивных тенденций. Во второй половине дня можно вернуться к какими-то старым планам. Не исключено, что сейчас вы сможете воплотить их в жизнь, довести начатое до конца.
Овен
Благоприятный день для работы и любых важных дел. Вы настроены серьезно, стараетесь ничего не упустить из виду. Некоторые Овны к тому же проявляют завидную изобретательность, благодаря которой добиваются отличных результатов в сложных делах, достигают успеха там, где не справились и спасовали другие. День подходит для решения финансовых вопросов, дает шанс заключить выгодные сделки. Не исключены предложения о работе, на которые вы без долгих размышлений ответите согласием и не пожалеете об этом.
Телец
Благоприятный день для деловых переговоров, обсуждения вопросов, касающихся долгосрочного сотрудничества. Вам удается произвести хорошее впечатление даже на тех, кто обычно настроен скептически и никому не доверяет. Не исключены предложения, касающиеся смены работы. В начале дня многие Тельцы смогут заняться тем, о чем давно мечтали. Такие дела не всегда просты, но неизменно увлекательны. Вторая половина дня обещает приятные события в семье, отлично подходит для общения с родственниками, домашнего праздника.
Близнецы
Может быть непросто сосредоточиться на делах. Иногда вы не находите в себе сил взяться за то, что запланировали. Хочется отложить все на потом, но обстоятельства не позволяют ничего подобного: надо действовать. Найдите в себе силы противостоять соблазнам и настройтесь на серьезный лад. Есть шанс отлично справиться с теми, что прежде не получалось. Вечером вероятны денежные поступления. Некоторым Близнецам вернут старые долги, заплатят за работу, сделанную давным-давно. Можно купить себе какую-то мелочь, пусть и бесполезную: настроение сразу улучшится.
Рак
Этот день одинаково благоприятен для деловых и личных встреч. Вы способны ко многим найти подход, часто знаете, что на душе у людей, которые обычно ни с кем не откровенничают. Новое знакомство может положить начало дружеским или романтическим отношениям. Многое зависит от того, захотите ли вы проявить инициативу. Вечер обещает приятные сюрпризы. Возможны неожиданные встречи, в гости может зайти человек, по которому вы успели соскучиться. Вы найдете способ порадовать близких, они будут очень благодарны за внимание и заботу, постараются ответить тем же.
Лев
В начале дня возможны мелкие неприятности, досадные ошибки и неудачные совпадения. Особенно тревожиться из-за них не стоит: со временем влияние позитивных тенденций набирает силу, совсем скоро ситуация изменится к лучшему. Будет возможность обсудить важные вопросы, решить проблемы, в последнее время тревожившие вас и ваших близких. Вероятны предложения, сулящие скорый рост доходов, значительные денежные поступления. Во всем, что касается финансов и имущества, можно полагаться на интуицию. Благодаря ее подсказкам вы неизменно принимаете верные решения.
Дева
Первая половина дня подходит для общения. Правда, сейчас лучше не обсуждать серьезные вопросы: может быть непросто найти решение, которое устроит всех. Зато будет возможность завязать какие-то приятные знакомства, произвести хорошее впечатление на людей, от которых многое зависит. Позже наступает время, благоприятное для творческой деятельности. У вас появятся отличные идеи. Чуть позже можно будет сосредоточиться на их реализации. А пока решите текущие задачи, разберитесь с рутинными делами, чтобы не пришлось отвлекаться.
Весы
Вы успеете сделать много полезного и для себя, и для других, если не станете тратить время напрасно. Будьте готовы взяться за не слишком интересные дела: откладывать их нельзя. Не исключено, что придется вернуться к вопросам, казавшимся давным-давно решенными. Важными становятся самодисциплина и ответственность. Именно благодаря этим качествам вы отлично справляетесь там, где другие потерпели неудачу. Будет шанс успешно завершить важное дело, которому было отдано немало сил. Результат ваших стараний окажется даже лучше, чем можно было предположить.
Скорпион
Начало дня благоприятно. Это время хорошо подходит для творчества, учебы, а также исследовательской или аналитической работы. Вы не упускаете ни одной детали, часто обращаете внимание на то, чего не заметили другие. Это помогает избежать серьезных ошибок и быстро достичь цели. Вторая половина дня будет менее плодотворной. Она подходит для отдыха, дает возможность восстановить силы. Эффективны оздоровительные и косметические процедуры. Будут удачными небольшие покупки - и запланированные раньше, и спонтанные.
Стрелец
В начале дня не исключены напряженные моменты и мелкие неприятности. Они не испортят вам настроения, лишь заставят потратить некоторое время на то, чтобы все уладить. Интуиция подсказывает, что ситуация скоро изменится к лучшему, и не ошибается. Возможны неожиданные открытия, а также новости, которые поднимут настроение, подскажут, куда двигаться дальше. Окружающим не всегда понятны мотивы ваших поступков, но со временем они поймут, что вы все сделали правильно. Многие Стрельцы сегодня найдут новых друзей, общение с которыми долго будет радовать.
Козерог
Благоприятный день для работы. Вы способны добиться успеха во многих делах, в том числе таких, с которыми прежде не могли справиться ни вы, ни ваши знакомые. Часто оказываются удачными именно те ваши идеи, которые окружающие считают странными, даже нелепыми. Будьте готовы действовать на свой страх и риск. Вторая половина дня порадует отличными новостями. Эти известия могут касаться и работы, и сферы личных отношений. Не исключены и предложения, на которые вы с радостью согласитесь без долгих раздумий.
Водолей
Насыщенный и довольно утомительный день. У вас много дел, среди них есть весьма срочные. Важно настроиться на серьезный лад с самого утра. Так вы многое успеете и не допустите ошибок, о которых пришлось бы пожалеть. Будьте готовы действовать самостоятельно. Возможно, сегодня вас не смогут поддержать даже люди, которые искренне хотят помочь. День подходит для покупок. Можно приобретать вещи для дома: вы безошибочно выбираете все самое лучшее. Некоторых Водолеев ждут неожиданные подарки, в том числе довольно ценные.
Рыбы
День может быть полным неожиданностей. Что бы ни происходило, вы сохраняете спокойствие и самообладание, идете к цели, ни на что не отвлекаясь. Могут появиться какие-то интересные идеи, новые планы; позже вы обязательно к ним вернетесь. Пока же есть возможность собрать информацию, которая наверняка пригодится. Радует поддержка близких. Чувствуя, что рядом есть люди, на которых всегда можно положиться, вы с энтузиазмом беретесь даже за самые сложные дела. Добиться успеха удается не сразу, но вы даже не задумываетесь о том, чтобы отступить.