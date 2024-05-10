КОНФЛИКТ НА ЕВРОВИДЕНИИ Крест на одном из фаворитов конкурса? Представителю Нидерландов грозит выбывание из-за разногласий с представительницей Израиля

Певец Йост Клейн, представляющий Нидерланды на Евровидении-2024, один из претендентов на победу в конкурсе, не явился на репетицию в пятницу днем, сообщает Eurovisionworld.com.
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Европейский вещательный союз сделал следующее заявление: «В настоящее время мы расследуем инцидент, о котором нам сообщили, касающийся нидерландского артиста. Он не будет принимать участие в песенном конкурсе до выяснения обстоятельств. Мы предоставим дополнительную информацию как можно скорее».