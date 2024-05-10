Пт, 10.05.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Для подписчиков

КОНФЛИКТ НА ЕВРОВИДЕНИИ Крест на одном из фаворитов конкурса? Представителю Нидерландов грозит выбывание из-за разногласий с представительницей Израиля

Анналийза Кёсс
Обновлено 10 мая 2024, 19:15
Copy
Фото: Konstantin Sednev

Певец Йост Клейн, представляющий Нидерланды на Евровидении-2024, один из претендентов на победу в конкурсе, не явился на репетицию в пятницу днем, сообщает Eurovisionworld.com.

Европейский вещательный союз сделал следующее заявление: «В настоящее время мы расследуем инцидент, о котором нам сообщили, касающийся нидерландского артиста. Он не будет принимать участие в песенном конкурсе до выяснения обстоятельств. Мы предоставим дополнительную информацию как можно скорее».

В пятницу днем Йост Клейн принял участие в открытии финала конкурса, но не вышел на сцену под пятым номером со своей песней Europapa, поэтому программа была изменена, и за четвертым участником (Люксембург) сразу же последовал шестой (Израиль).

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх