Мария Кленская в своем последнем интервью: мне не скучно быть одной

В октябре прошлого года Мария Кленская побывала в программе «Утро с Ану», чтобы рассказать о фильме «На воде», снятом в 2020 году, и о других ролях. Опытная актриса признала, что это одна из самых сложных профессий. «Особенно для мужчин, потому что вы зависимы, вы зависите от всего: от режиссера, художника, от партнеров, настроений», - говорила Кленская, передает Elu24.

Кленская призналась, что ей очень нравится фильм «На воде», за исключением одного человека — себя самой. «Независимо от возраста, ты смотришь на себя и думаешь, что можно было бы сделать по-другому», - сказала актриса.

Говоря о постановках театра, Кленская призналась, что хочет видеть любовь на сцене. «Может быть, я говорю как пожилой человек, но я хочу видеть любовь. Чтобы мужчина был мужчиной, а женщина - женщиной».

Ведущая спросила, в кого влюблена сейчас Кленская. «Во внуков, но есть и актеры. Это хорошо, потому что одно время актеров не было», - грустно сказала она.

Также мы узнали, как Кленская проводит долгие осенние вечера: «С лучшей подругой, с книгой», - сказала актриса. - У меня нет проблем с одиночеством».